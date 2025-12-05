Contro il Sassuolo inizia un mese decisivo per la Fiorentina

- Pubblicità -

La Fiorentina nel mese di dicembre si gioca molte chance per potersi salvare. La squadra di Paolo Vanoli affronterà una serie di partite: domani alle 15 a Sassuolo, poi in casa contro Verona ed Udinese, poi a Parma ed il 4 gennaio in casa contro la Cremonese che potranno dire molto sulla permanenza nella massima serie. Partite non facili ma dove la Fiorentina deve trovare continuità di risultati e, soprattutto, la prima vittoria in campionato.

Le probabili formazioni

Paolo Vanoli lo aveva già detto dopo la partita di Conference League contro l’AEK Atene. “Dicembre sarà un mese decisivo”. Sabato (alle 15) al Mapei Stadium contro il Sassuolo si giocherà una gara in cui i viola avranno l’obbligo di trovare la prima vittoria in Serie A della stagione e iniziare a scalare la classifica per evitare la retrocessione. Tanti i tifosi viola al seguito per dare forza ad una squadra che è in difficoltà di gioco e di risultati. Vanoli è pronto a rivoluzionare l’assetto tattico e, complice l’assenza di Gosens e un Fortini non al top a causa della febbre, starebbe disegnando una difesa a quattro con Dodo e Parisi sui lati e la coppia Pablo Mari e Ranieri davanti a De Gea. Pongracic è, infatti, squalificato. A centrocampo dovrebbero essere riconfermati Fagioli e Mandragora. Ballottaggio per il terzo tra Nicolussi Caviglia e Sohm. Gudmundsson potrebbe agire da trequartista alle spalle del tandem formato da Piccoli e Kean.

Nel Sassuolo sarà sicuramente assente Domenico Berardi, al suo posto giocherà Cristian Volpato. Fabio Grosso dovrà fare anche a meno di Pieragnolo, Boloca, Romagna, Turati, Skjellerup e Vranckx e dunque con Muric tra i pali giocheranno in difesa Walukiewicz e Doig sulle fasce e la coppia Idzes-Muharemovic al centro. Centrocampo composto da Thorstvedt, Matic e Koné. In avanti Laurienté al posto di Fadera insieme a Volpato e Pinamonti.