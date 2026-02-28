Dopo la Conference la Fiorentina a caccia di punti salvezza ad Udine

- Pubblicità -

La Fiorentina ha faticato più del previsto in Conference League contro il Jagiellonia ma ha superato il turno. Adesso è di nuovo campionato. Lunedì 2 marzo alle 20,45 la trasferta in Friuli contro l’Udinese.

Le probabili formazioni

A causa della coppa Vanoli non potrà utilizzare ad Udine Solomon e Gosens. Sarà assente, perché squalificato, Dodo. A sostituire il brasiliano sulla destra ci sarà Fortini, mentre dall’altra parte si rivedrà Parisi. Al centro Pongracic e Ranien davanti a De Gea. A centrocampo giocherà Fagioli con Brescianini. A completare il reparto ci sarà ancora una volta Mandragora, gli esterni saranno Gudmundsson ed Harmson, a supporto di Moise Kean unica punta.

Mister Runjaic non sa ancora se avrà a disposizione Davis. Mancherà Solet per un problema muscolare. Okoye in porta. Davanti a lui Bertola, Kabasele e Kristensen Sulle fasce Ehizibue e Zemura, con al centro Atta, Karlstrom ed Ekkelenkamp Davanti la coppia d’attacco sarà composta da Zaniolo e Buksa.

Sorteggio Conference

L’urna di oggi a Nyon ha abbinato alla Fiorentina, agli ottavi di finale di Conference League, in programma il 12 e il 19 marzo, un’altra formazione polacca quale il Rakow. Andata in casa e ritorno in trasferta.