Fiorentina KO a Roma. Si allontana l’Europa

- Pubblicità -

Era una sfida per l’Europa e la Fiorentina l’ha persa. All’Olimpico la Roma conquista tre punti pesantissimi, i viola recriminano. Kean sbaglia almeno due clamorose azioni da gol e, a questo punto, riverserà tutte le forze nella Conference League.

Palladino sorprende tutti con una formazione inedita. Palladino schiera titolare Zaniolo, risparmiando in avvio Fagioli e Folorunsho in vista della gara di ritorno di Conference contro il Real Betis di giovedì prossimo. E sceglie Ndour a centrocampo. Ranieri conferma la coppia Dovbyk-Shomurodov in attacco.

- Pubblicità -

La Partita

La Roma parte bene e dopo tre minuti Cristante serve Dovbyk ma Comuzzo salva in difesa. Al 27’ Kean si libera di Mancini e calcia a colpo sicuro ma Svilar respinge col braccio. Dopo due minuti il portiere giallorosso salva la propria pota di nuovo su Kean bloccando in due tempi un tiro ad incrociare. Al 34’ Celik impegna De Gea che alza la sfera sopra la traversa ma proprio al termine dei quattro minuti di recupero del primo tempo c’è un cross di Angelino, sponda di Shomurodov e Dovbyk che, di testa, segna il vantaggio giallorosso.

Nella ripresa entra Gudmundsson al posto di Zaniolo e l’islandese al 65’ prova il tiro che viene respinto da Ndicka. Ci prova poi la Roma con Pisilli ma il tiro finisce a lato. All’83’ Svilar si oppone ancora su Kean. Il portiere chiude lo specchio all’attaccante e riesce a parare in due tempi. La Fiorentina non ha giocato male ed avrebbe meritato il pareggio ma La Roma si è dimostrata cinica grazie anche ad una prestazione davvero importante da parte di Svilar.

- Pubblicità -

L’allenatore

Raffaele Palladino ringrazia, a fin gara Claudio Ranieri. “Ringrazio mister Ranieri per i complimenti perché è un allenatore e una persona speciale. Oggi abbiamo affrontato una squadra solida e organizzata. Abbiamo fatto una grande prestazione, c’è rammarico ma siamo venuti qui e abbiamo avuto tante occasioni. Era difficilissimo fare gol a Svilar, se finisce come migliore in campo vuol dire che abbiamo fatto bene. Abbiamo provato a schiacciare la Roma ma non ce l’abbiamo fatta. Adesso azzeriamo e puntiamo a giovedì che vogliamo arrivare in finale. Ho schierato Zaniolo dall’inizio – ha aggiunto Palladino – perché credo anche al gol dell’ex e mi aspettavo che facesse una bella partita. Ha fatto ciò che doveva fare si è battuto e sono contento della sua prestazione. Si è meritato l’occasione. Credo in tutti questi ragazzi che ho a disposizione”.