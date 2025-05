La Fiorentina ad Udine per l’ultima di campionato

- Pubblicità -

La Fiorentina chiude il campionato ad Udine (domenica 25 maggio, ore 20.45, arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN). Solo una vittoria e l’eventuale sconfitta della Lazio permetterebbe ai viola di poter giocare ancora in Europa. Viola che recuperano Gudmundsson al fianco di Kean.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino tenterà il tutto per tutto per cercare di riportare la Fiorentina in Conference League. Davanti a De Gea in porta schiererà Pablo Mari, Ranieri e Comuzzo favorito su Pongracic. Dodo e Gosens sulle fasce, in mezzo dovrebbe rientrare Cataldi, se non dovesse farcela è pronto Richardson, con Mandragora e Fagioli mezzali. Davanti, come accennato, rientrerà Gudmundsson al fianco di Kean.

Nell’Udinese tornano dalla squalifica Lucca e Atta, mentre dovranno saltare la gara Kristensen e Lovric. Assente Kamara per infortunio. In porta Okoye con, in difesa, Solet, Kabasele e il recuperato Bijol. Sulle fasce Ehizibue con Zemura, mentre al centro giocheranno Karlstrom, Atta e uno tra Zarraga ed Ekkelenkamp. In avanti ballottaggio tra Lucca e Iker Bravo per affiancare Davis.

L’allenatore

Raffaele Palladino presenta così la sfida con l’Udinese. “A Firenze sto bene, sento la fiducia della società e dei giocatori, capisco la delusione dei tifosi e dispiace per la contestazione di domenica, ma li invito a credere a questo percorso, non tutto è da buttare, abbiamo da lavorare tanto perché l’anno prossimo avremo grandi obiettivi da raggiungere. Io voglio arrivare in Europa e mi dispiacerebbe se non ci riuscissimo anche se non siamo padroni del nostro destino – ha continuato il tecnico viola – e starà a me far ricredere i tifosi e dare qualcosa di più. Io non mollo, vado dritto per la mia strada, nell’ultimo anno ho vissuto solo per la Fiorentina e cercherò di fare così anche l’anno prossimo. Lunedì mi vedrò con i dirigenti per decidere dei giocatori in prestito, l’intenzione è consolidare una base di 10-12 giocatori da cui ripartire e crescere”.