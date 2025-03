La Fiorentina ospita l’Atalanta in una sfida per l’Europa

- Pubblicità -

Una gara che è importante per decidere i piazzamenti in Europa. La sfida contro l’Atalanta, negli ultimi anni, è sempre più sentita da parte del popolo viola che ha individuato negli orobici dei rivali per accedere alle competizioni internazionali. Si gioca domenica 30 marzo alle 15 allo stadio Artemio Franchi.

Le probabili formazioni

L’unico sotto osservazione tra i viola è Colpani che però andrebbe al massimo in panchina. Palladino non dovrebbe modificare i titolari che hanno battuto (3-0) la Juventus. Comuzzo potrebbe insidiare Pongracic ma l’ex Lecce resta avanti con Pablo Marì e Ranieri. Adli e Folorunsho cercano posto a centrocampo ma dovrebbero giocare Dodò e Gosens come esterni titolari, Mandragora, Cataldi e Fagioli al centro. Davanti Palladino affiderà le chiavi dell’attacco al duo Kean-Gudmundsson.

Tanti gli indisponibili in casa Atalanta. Mancherà Gasperini squalificato ma, soprattutto, mancheranno Scamacca, Kossounou, Posch, Scalvini, Cuadrado e Retegui infortunati ed Ederson squalificato. Dovrebbero giocare Pasalic al fianco di De Roon mentre davanti è mega ballottaggio: Maldini, De Ketelaere, Brescianini e Samardzic lottano per due maglie.