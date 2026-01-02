Prima gara dei viola al Franchi nel 2026. La Fiorentina affronta la Cremonese

- Pubblicità -

Rebus attaccante per la Fiorentina che cerca i tre punti contro la Cremonese per cercare di risalire una classifica drammatica. I viola sono sempre ultimi con soli 9 punti ed il calendario non aiuta. Dopo la Cremonese c’è subito la trasferta a Roma contro la Lazio il 7 gennaio e poi di nuovo una gara al Franchi, domenica 14 contro il Milan. Chiaro che la partita contro la Cremonese va vinta ma Vanoli non ha avuto a disposizione Kean per gran parte della settimana avendo l’attaccante usufruito di un permesso. In alternativa Piccoli, Dzeko o Gudmundsson. Intanto è arrivato il primo acquisto di gennaio. Si tratta del calciatore israeliano Manor Salomon, ala sinistra di proprietà del Tottenham ma che era in prestito al Villareal.

Le probabili formazioni

La Fiorentina, sempre in crisi, gioca domenica alle 15 contro la Cremonese. Gara non facile ma, come si è detto nelle ultime settimane, assolutamente da vincere. È la diciottesima e penultima giornata del girone d’andata. La Fiorentina è reduce dalla sconfitta contro il Parma ma anche la Cremonese ha perso, la scorsa settimana, contro il Napoli.

Kean, come accennato, non si è allenato con il resto della squadra negli ultimi giorni. Ha usufruito di un permesso per motivi familiari ed è rientrato solo a ridosso della partita con la Cremonese. La sua presenza, al momento, non è in dubbio al fianco di Gudmundsson. Vanoli ritrova Ranieri. Recuperato anche Gosens che potrebbe giocare anche se, al momento, Parisi appare più avanti nelle scelte di Vanoli. avanti. A centrocampo dovrebbero giocare Mandragora, Fagioli e Ndour.

Davide Nicola non dovrebbe proporre grossi cambiamenti rispetto alla gara persa col Napoli, ma alcuni dubbi rimangono: davanti Sanabria rischia di perdere il posto a favore di Bonazzoli per affiancare Vardy, lotta anche sulle fasce con Barbieri, Floriani e Pezzella che si giocano il posto.