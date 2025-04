Rinviata Cagliari-Fiorentina e tutte le partite in programma

- Pubblicità -

La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comunicato che le gare previste nella giornata odierna di Campionato di Serie A sono state rinviate. Oggi erano previste quattro partite di Serie A Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus. Il calcio e la Figc piangono la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare questa mattina all’età di 88 anni. “Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco – le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina – Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio”.

Il recupero

Da poco la Lega Serie A ha comunicato tramite il proprio sito le date e gli orari dei recuperi delle gare che si sarebbero dovute giocare oggi, ma rinviate per la morte di Papa Francesco. Tutte le gare, compresa Cagliari-Fiorentina, saranno recuperate mercoledì 23 aprile alle 18.30. In contemporanea si giocheranno anche Genoa-Lazio, Parma-Juventus e Torino-Udinese.

- Pubblicità -

Il ricordo della Fiorentina

Anche la Fiorentina ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. Attraverso un messaggio pubblicato sul profilo ufficiale Instagram, la famiglia Commisso e tutto il club viola si sono uniti al dolore della Chiesa e dei fedeli di tutto il mondo, ricordando con rispetto e commozione la figura del Santo Padre. Il messaggio è corredato da alcune immagini di Commisso, insieme alla moglie Catherine, mentre in piazza San Pietro, qualche anno fa, consegna al Papa una maglia viola personalizzata col numero 10.