Torna il derby Fiorentina-Pisa allo stadio Franchi

Lo stadio Artemio Franchi lunedì 23 febbraio (alle 18,30) ospita un derby, quello tra Fiorentina e Pisa, tra le più sentite dalle tifoserie. È una sfida salvezza dato che la Fiorentina è terzultima con 21 punti ed il Pisa è ultimo, col Verona a quota 15. In palio, dunque, punti molto pesanti. Preziosi per entrambe le squadre che non possono più permettersi passi falsi.

Le probabili formazioni

Paolo Vanoli, rispetto alla trasferta in Polonia per la Conference League, ritroverà in porta David de Gea. In difesa giocheranno Dodô a destra, Pongračić e Ranieri al centro e Parisi a sinistra. A centrocampo Fagioli, con Ndour e Brescianini a completare il reparto. In attacco Moise Kean al centro con Solomon e Harrison sulle fasce. Gudmundsson e Rugani sono ancora in dubbio.

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, dovrebbe confermare Nicolas tra i pali. Davanti a lui Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov con Tourè e Angori. In mezzo Aebischer. Marin e Loyola. In attacco la coppia Moreo-Stojilkovic.