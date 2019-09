Il 7 settembre 2019 torna la Festa della Rificolona, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione fiorentina. Strade e piazze di Firenze si illumineranno con le luci dei mille lampioni di carta di ogni forma e colore. E sarà festa in ciascun quartiere, con un totale di 20 eventi in giro per la città. Ecco il programma della Festa della Rificolona 2019.

Rificolona, le origini della Festa

La Festa della Rificolona ha origini che risalgono alla metà del Seicento. In quell’epoca centinaia di pellegrini raggiungevano Firenze l’8 settembre di ogni anno per festeggiare la natività della Madonna nella chiesa di Santissima Annunziata. Si trattava in gran parte di contadini, allevatori, mercanti e montanari che raggiungevano la città sia dal contado che da zone più lontane, come il Casentino e la Montagna Pistoiese.

Oltre alla celebrazione liturgica, era anche un’occasione per vendere i prodotti del loro lavoro. La festa coincideva infatti con una grande fiera che si teneva proprio in piazza Santissima Annunziata e nelle strade vicine. Per assicurarsi il miglior posto possibile nella piazza, molti pellegrini partivano con grande anticipo, camminando anche di notte per raggiungere Firenze dalle campagne e dalle montagne. Per questo portavano con sé delle lanterne di carta che illuminavano il cammino fino al sagrato della basilica.

Succedeva però che a quel punto i giovani fiorentini si riversassero in piazza in piena notte per farsi gioco dei contadini, impedendo loro di riposare e facendoli vittime di scherzi e prese in giro, spesso anche sgarbati. In particolare, se la prendevano con le donne e con le ragazze per via del loro aspetto goffo e trasandato.

Così presero ad aspettare l’arrivo delle fierucolane (il nome Rificolona deriva proprio dalla distorsione di questo nomignolo) costruendo delle lanterne simili a quelle dei contadini, ma che rappresentavano le ampie sottane di donne dal brutto aspetto. Negli anni la tradizione si è evoluta fino a diventare quella che è oggi.

Il programma della Festa della Rificolona 2019

Nel Quartiere 1 ci sarà il tradizionale arrivo dei pellegrini dall’Impruneta, il corteo in centro e la conclusione in piazza Santissima Annunziata (ore 21.30). A seguire, spettacoli musicale e l’apertura straordinaria della Basilica dalle 21 alle 23. Il programma completo.

Nel Quartiere 2, festa alle Cure il 6 settembre con musica, laboratori per bambini e animazione dalle 19 alle 23. Al parco del Mensola si terrà la tradizionale sfiliata del Fantoccio il 7 settembre dalle 19.30. Laboratori per bambini in programma già dal 3 settembre presso la scuola Diaz. Il programma completo.

Nel Quartiere 3 le iniziative saranno diffuse: laboratori di rificolone il 5 e 6 settembre al circolo vie Nuove. Prove di canoa presso i canottieri comunali il 7 settembre. Rificolona all’Albereta il 7 settembre dalle 19. Laboratori e corteo al Galluzzo, sempre il 7 settembre, in via Datini e piazza Gualfredotto. Dal Quartiere 3 passerà anche il pellegrinaggio che dall’Impruneta si concluderà in Santissima Annunziata. Il programma completo. In programma anche una passeggiata da via Marsuppini a piazza Santa Felicita con soste e visite guidate: il programma.

Nel Quartiere 4: al centro anziani dell’Anconella, il 7 settembre, dalle 20.30 cantastorie, balli per grandi e piccini, gelato gratis per i bambini. Il 7 settembre al centro anziani Baracche verdi degustazioni e corteo per le strade del quartiere. Laboratori di rificolone per bambini alla Bibliotecanova il 3 e 5 settembre. Rificolona sui pattina a villa Vogel dalle 17.30 del 7 settembre, balli al Boschetto (7 settembre dalle 21) e corteo a Legnaia presso il circolo di Sant’Angelo dalle 21. Il programma completo.

Tante le iniziative nel Quartiere 5. Laboratori e sfilata di rificolone al giardino delle Medaglie d’oro e in via Baracca il 7 settembre dal pomeriggio, in via Carlo del Prete e via Maddalena. Al giardino dell’Orticoltura la festa è la costruzione delle rificolone ecologiche con materiali riciclati. Musica dalle 21 alle chiese di San Biagio a Petriolo e a Santa Maria a Peretola, festa anche presso l’Atletica castello con sfilata e animazione (dalle 21). Appendice della festa il 12 settembre presso la Parrocchia di Santa Maria a Novoli dalle 20.30, con sfilata delle rificolone.