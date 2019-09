Un fine settimana a misura di piccolo, uno degli ultimi senza la preoccupazione del rientro a scuola. Dalla rificolona fino alle avventure nel bosco, nel weekend del 6, 7 e 8 settembre 2019 si svolgono tanti eventi per bambini a Firenze e dintorni: ne abbiamo selezionati alcuni, ecco la nostra guida per famiglie.

La festa della Rificolona 2019

È uno degli eventi più amati dai bambini, che sabato 7 settembre tornano a sfilare per le strade di Firenze, in centro come in periferia, con le loro creazioni per la festa della Rificolona. Numerosi i laboratori e le iniziative per i più piccoli nei vari quartieri, trovate il dettaglio nel nostro articolo sulla Rificolona 2019 a Firenze.

Ci sono sfilate anche nell’hinterland fiorentino come a Scandicci (sabato 7 ai giardini del Caboto animazione dalle 17.00 e sfilata alle 20.30; nel parco dell’Acciaiolo rificolonata dalle ore 21.00; nella frazione di Badia a Settimo dalle ore 18.30 aperitivo, alle 21.00 la sfilata) e nel centro storico di Lastra a Signa (ore 21).

Festa dello Sport nel fine settimana a Firenze sud

Tre giornate all’aria aperta per provare tante discipline diverse. Nel parco dell’Anconella, il polmone verde di Firenze sud, da venerdì 6 a domenica 8 settembre si tiene “Gioca lo sport”, la Festa dello Sport del Quartiere 3 con tanti eventi. La partecipazione è gratuita e l’appuntamento è ogni pomeriggio dalle ore 16.30 alle 19.30.

Dal calcio alle arti marziali, dal tennis allo yoga per bambini, dalla danza al rugby non c’è che l’imbarazzo della scelta grazie alla presenza di oltre 40 società sportive del territorio. Tra le iniziative in programma la targatura gratuita delle bici (7 settembre) e la pedalata in bici per le vie di Gavinana organizzata da Fiab Firenze ciclabile (domenica 8 settembre). Qui il programma delle iniziative per bambini (in pdf).

Eventi per bambini a Firenze nel weekend: Mukki Day

Tra gli eventi per bambini in programma durante il weekend dell’8 settembre figura anche il Mukki Day: come ogni anno la centrale del latte della Toscana spalanca le porte alle famiglie per una giornata di iniziative gratuite.

Lo stabilimento vicino alla Mercafir (via dell’Olmatello 20) domenica diventa Mukkilandia con un programma di proposte per i bambini, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Qualche esempio? Laboratori sulla mungitura, baby corsi di cucina, animazione, visite nella “fabbrica del latte” e tanti assaggi di prodotti Mukki.

Open day al Museo degli Innocenti

Dopo la pausa estiva sabato 7 settembre torna l’open day al Museo degli Innocenti di Firenze. I cortili monumentali aprono gratuitamente dalle 11 alle 18, mentre alle ore 11.00 per i bambini dai 7 agli 11 anni è previsto il laboratorio didattico “C’era una volta un putto in fasce” con racconti itineranti. Costo attività 5 euro, gratuito l’ingresso al Museo (prenotazioni: tel. 055 2478386, mail [email protected] o in biglietteria).

In più dalle 15.30 alle 18.30 nei cortili monumentali la Compagnia dei Cavalieri di Sant’Appiano aiuterà i piccoli a realizzare rificolone artigianali e alle 16.30 visita guidata gratuita per famiglie (il biglietto di ingresso al Museo è invece a pagamento). Ritrovo al bookshop almeno 5 minuti prima della partenza.

Gli eventi per famiglie nei dintorni di Firenze: Poggio Avventura

Per chi vuole fare una breve gita in macchina sulle colline di Scandicci domenica 8 settembre si tiene “Poggio Avventura”, un’intera giornata di giochi e avventure nel bosco del parco di Poggio Valicaia. Dalle 10 alle 20 attività per i bambini con arrampicate sugli alberi, teleferiche, laboratori creativi, tiri con l’arco e animazione, tutto a ingresso libero.

E tutti gli altri eventi del weekend a Firenze (non solo per bambini)

Cinema, festival green ma anche feste medievali, mercatini, concerti e molto altro. Nella nostra guida trovate tutto quello che c’è da fare a Firenze nel weekend del 6, 7 e 8 settembre.