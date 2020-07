Torna in libreria con una nuova storia la scrittrice Silena Santoni, che ambienta il nuovo romanzo tra le strade di Firenze. “Piccola città”, così si intitola il libro uscito per Giunti Editore (pagine 264; euro 18) che segue il successo di “Una ragazza affidabile”.

Una storia originale quella dipinta da Silena Santoni che narra, tra le pieghe di una Firenze quasi contemporanea (nell’incipit si fa cenno ai cantieri per la costruzione della tramvia e alla scultura Big Clay #4 di Urs Fischer, che nel 2017 campeggiò per alcuni mesi in piazza della Signoria), le vicende di Folco e Ilaria.

Silena Santoni, chi è la scrittrice di “Piccola città”

Silena Santoni, fiorentina doc, è stata per molti anni insegnante di Lettere nelle scuole medie e superiori, prima di dedicarsi anima e corpo alla sua passione per la scrittura. Ha frequentato una scuola triennale di recitazione e un corso di sceneggiatura teatrale e scrive brani e adattamenti teatrali per la compagnia Katapult nella quale recita. Ed è proprio su un palcoscenico che è ambientato “Piccola città”, che vede protagonista Folco Fantechi, attore di fama la cui carriera viene interrotta da un incidente che gli compromette l’uso di una gamba. Irrigidito dalla vita e ormai ripiegato su un’attività di insegnante tra le quinte di teatri minori, Folco incontra Ilaria e la vita sembra riprendere a funzionare. Tutto fila liscio fino a quando una sciagura travolge le vite dei due protagonisti e li costringe a rifare i conti con la realtà.

Piccola città, dove trovare il romanzo ambientato a Firenze

“Piccola città”, secondo romanzo della scrittrice fiorentina Silena Santoni edito da Giunti Editore (collana Scrittori Giunti), è disponibile in tutte le librerie e in formato ebook.

