In aereo su Firenze: volano le giovani aquile

Non c’è da preoccuparsi se in questi giorni si scorgerà nei cieli di Firenze un piccolo aereo dell’Aeronautica militare. Fino al 21 aprile 29 allievi della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet”, con sede alle Cascine, sono impegnati in quelle che in gergo vengono chiamate “attività di familiarizzazione al volo”. Dopo le lezioni teoriche gli studenti del corso “Taurus” salgono a bordo dei velivoli al fianco di piloti istruttori del 60esimo Stormo di Guidonia.

In aereo su Firenze: le esercitazioni delle “Giovani Aquile”

Il tipo di aereo usato per le esercitazioni nei cieli sopra Firenze è un velivolo da turismo piccolo, quadriposto, monomotore: Siai S.208/M. L’attività è la seconda fase del progetto “Giovani Aquile”, un programma triennale per accrescere nei giovani allievi la passione per il volo e per la cultura aeronautica. Obiettivo, viene spiegato, far maturare la capacità di pianificazione, progettazione, analisi e gestione di situazioni complesse.

La prima parte della formazione ha previsto invece un corso di volo a vela su un aliante “Grob Twin Astir” presso il 60esimo Stormo di Guidonia. La terza fase consisterà in una serie di voli motivazionali, presso uno o più Stormi dell’Aeronautica Militare, destinati agli allievi dell’ultimo anno dell’Istituto.

Una scuola superiore aeronautica

Oltre a questo progetto, durante i tre anni di permanenza presso il liceo dell’Aeronautica Militare, gli allievi e le allieve della Douhet hanno la possibilità di cimentarsi in altre attività di cui alcune a carattere prettamente aeronautico, come il corso di Volo da Diporto o Sportivo a motore.

Al momento sono 100 gli allievi, di cui 53 ragazze, che frequentano la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, inaugurata a Firenze nel 2006. Si tratta di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Le attività sono a tempo pieno con modalità organizzative di tipo collegiale.