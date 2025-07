Scudo Verde Firenze: dal 1° luglio 2025 multe ai veicoli inquinanti

- Pubblicità -

Dal 1° luglio 2025 il sistema Scudo Verde di Firenze entra ufficialmente in funzione con il via alle sanzioni automatiche per i veicoli più inquinanti. Dopo test e proroghe, il Comune attiva il sistema di controllo elettronico dei transiti nell’agglomerato urbano, già interdetto da anni ai mezzi più impattanti per l’ambiente.

Cos’è lo Scudo Verde

Lo Scudo Verde di Firenze è un sistema di monitoraggio e controllo della circolazione pensato per limitare l’ingresso dei veicoli più inquinanti nella città. Obiettivo principale: ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria nel centro urbano. La rete è composta da varchi elettronici collocati nei principali accessi all’area urbana: quando un mezzo non autorizzato attraversa uno di questi varchi, viene rilevato automaticamente.

Il divieto di transito per i veicoli più vecchi ed inquinanti è attivo già da tempo, ma dal 1° luglio le infrazioni saranno sanzionate automaticamente grazie al sistema di telecamere e alla verifica incrociata con i dati del Ministero dei Trasporti e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Perché le multe partono dal 1° luglio 2025

L’avvio delle multe era inizialmente previsto prima dell’estate, ma problemi nel confronto tra le banche dati hanno imposto al Comune una proroga. Durante le settimane di test, sono emerse discrepanze nei dati sulle immatricolazioni dei veicoli soggetti a divieto, rendendo necessario un ulteriore periodo di verifica tecnica per garantire il corretto funzionamento del sistema.

ZTL attiva e varchi rossi: cosa significa

Dal mese di maggio, molti automobilisti hanno notato la scritta rossa “Ztl attiva” comparsa sui pannelli dei varchi. Nonostante il messaggio possa aver generato confusione, si è trattato di un test del sistema: in questa fase di pre-esercizio le telecamere erano attive ma non venivano elevate multe. Solo a partire da luglio, infatti, scatteranno le sanzioni reali per chi infrange le regole dello Scudo Verde.

Nel frattempo, sono in corso le modifiche alla segnaletica: i cartelli informativi sotto gli schermi dei varchi vengono aggiornati per avvisare gli automobilisti della fine del periodo di test.

Parcheggi e targhe residenti: le nuove regole da giugno 2025

Parallelamente all’attivazione dello Scudo Verde, dal 1° giugno 2025 sono entrate in vigore anche nuove regole per il parcheggio dei residenti. Chi vive nei quartieri interessati deve registrare la targa del proprio veicolo per poter continuare a sostare regolarmente all’interno della propria zona di residenza. Un’altra misura che mira a regolamentare in modo più efficiente il traffico e la sosta urbana.

Chi è soggetto alle sanzioni dello Scudo Verde

Le multe automatiche scatteranno solo per i veicoli soggetti a divieto di circolazione, in base alla loro classe ambientale. Si tratta, in generale, di auto più vecchie, in particolare diesel e benzina Euro 0, 1 e in alcuni casi Euro 2. I dati esatti vengono incrociati con le informazioni ministeriali e l’iscrizione al PRA per evitare errori e garantire l’equità del sistema.

È sempre consigliabile verificare la propria posizione sul sito ufficiale del Comune di Firenze, dove è disponibile un servizio per controllare se il proprio veicolo può accedere o meno all’area soggetta a restrizioni.