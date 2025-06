Allerta meteo per il caldo: bollino rosso a Firenze fino al 2 luglio 2025

- Pubblicità -

L’estate 2025 è sempre più rovente, con un’ondata di calore eccezionale che investe Firenze e l’intera area metropolitana. Dopo l’ordinanza della Regione Toscana della scorsa settimana il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno emanato un’allerta meteo da bollino rosso per la città, valida almeno fino a martedì 2 luglio, a causa delle temperature molto elevate e persistenti che stanno mettendo a dura prova cittadini, turisti e servizi sanitari.

Bollino rosso: a Firenze temperature oltre a 40°C

Secondo le previsioni aggiornate, le massime a Firenze toccheranno i 40°C, con punte localmente superiori in alcune zone urbane soggette all’effetto “isola di calore”. Le temperature minime notturne restano oltre i 25°C, rendendo difficile il riposo e aumentando i rischi per la salute, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

- Pubblicità -

L’allerta di livello 3, il massimo previsto, non riguarda solo chi soffre di patologie croniche, ma l’intera cittadinanza: anche soggetti sani e attivi possono accusare colpi di calore, spossatezza, disidratazione e altri sintomi da stress termico.

I consigli per affrontare l’ondata di calore a Firenze

In risposta all’allerta caldo a Firenze, le autorità locali e la Protezione Civile hanno diffuso una serie di raccomandazioni per proteggersi dalle alte temperature:

- Pubblicità -

Evitare l’esposizione al sole diretto tra le 11:00 e le 18:00;

Bere molta acqua , anche in assenza di sete; - Pubblicità -

Scegliere pasti leggeri e ricchi di frutta e verdura;

Indossare abiti chiari e traspiranti ;

Rinfrescare gli ambienti con ventilatori o aria condizionata;

Non lasciare mai persone o animali in auto, anche per brevi soste.

Servizi di supporto per anziani e fragili nelle giornate di allerta meteo

In occasione dell’allerta meteo da bollino rosso il Comune di Firenze ha potenziato i servizi di assistenza domiciliare e attivato numeri utili per il supporto ad anziani soli, malati cronici e cittadini in difficoltà. In alcuni quartieri sono stati predisposti anche spazi climatizzati pubblici, come biblioteche, centri sociali e luoghi di aggregazione, dove trovare refrigerio durante le ore più calde.

Le strutture sanitarie fiorentine sono in stato di preallerta per eventuali aumenti di accessi legati a patologie da caldo. La cittadinanza è invitata a contattare il proprio medico di base o la guardia medica in caso di sintomi sospetti.

Bollino rosso a Firenze: una situazione da monitorare

L’allerta meteo da bollino rosso a Firenze potrebbe essere prorogata anche oltre il 2 luglio, qualora l’ondata di calore dovesse persistere. Gli esperti segnalano infatti una persistente area di alta pressione sul Mediterraneo che potrebbe mantenere le temperature su livelli eccezionali anche nei giorni successivi.

Per rimanere aggiornati, si consiglia di consultare i canali ufficiali del Ministero della Salute, del Comune di Firenze e del servizio meteo della Protezione Civile.