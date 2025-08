Antonella Bundu candidata per Toscana Rossa alle elezioni regionali 2025

- Pubblicità -

La sinistra “più a sinistra” schiera per le elezioni regionali 2025 Antonella Bundu come candidata presidente: sarà sostenuta da Toscana Rossa. Questa lista racchiude Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Possibile e varie esperienze civiche presenti sul territorio. L’obiettivo dichiarato è rappresentare una vera alternativa al bipolarismo.

L’annuncio ufficiale è arrivato durante una conferenza stampa in piazza Santo Spirito a Firenze, scelto come luogo simbolo perché l’Oltrarno “è stato uno dei centri della Resistenza da parte della cittadinanza”. Anche la data scelta ha un significato profondo: 81 anni fa iniziava la Battaglia di Firenze dei partigiani, per la Liberazione dalle truppe nazi-fasciste.

La candidatura di Antonella Bundu

Si allunga così la lista dei candidati per le regionali, in vista del decreto del presidente Giani, atteso intorno a Ferragosto, che con tutta probabilità fisserà il voto per il 12 ottobre. “Vogliamo creare un’alternativa vera“, ha spiegato Antonella Bundu, dal 2019 al 2024 in Consiglio comunale a Firenze per Sinistra Progetto Comune. Le parole d’ordine per Toscana Rossa sono pace, salute, ambiente e lavoro.

“Sono felice di essere a disposizione di questo progetto, che non nasce adesso, ma che mette insieme le forze di sinistra contro chi è al potere attualmente: sia la destra che il centrosinistra o il cosiddetto campo largo – ha commentato la candidata -. Siamo convinti di riuscire a portare avanti, così come facciamo in alcuni territori, le istanze che possono cambiare il sistema di oggi“.

“Un programma di sinistra”

“Un conto è guardare a sinistra, un conto è portare avanti programmi di sinistra“, ha aggiunto, facendo riferimento anche alle diverse vedute all’interno del campo largo che sostiene Giani sullo sviluppo dell’aeroporto di Firenze. In questi giorni Toscana Rossa sta chiudendo i giochi sui candidati consiglieri nelle diverse zone della regione, mentre per il 9 agosto è fissata un’assemblea pubblica a Viareggio (Lucca).

Tra le priorità del programma, il potenziamento della sanità pubblica con l’abbattimento delle liste di attesa; l’introduzione di un salario minimo regionale a 10 euro legato all’inflazione, per i lavoratori diretti e in appalto della Regione; l’acqua pubblica, con un riferimento diretto alla multiutility; la smilitarizzazione del territorio regionale con la riconversione a uso civile di Camp Darby e l’impegno per la pace (nel simbolo ci sono anche i colori della Palestina).

Intanto dopo le dichiarazioni di Tomaso Montanari comparse sui quotidiani locali per chiarire che l’associazione 11 agosto non è coinvolta con questa lista di sinistra, Bundu apre al dialogo con il professore: “Siamo pronti a fare una discussione“, ha affermato, partendo dal programma di Toscana Rossa.

Chi è Antonella Bundu, candidata alle elezioni regionali 2025 in Toscana

Classe 1969, nata a Firenze da madre toscana e padre della Sierra Leone, Antonella Bundu ha vissuto buona parte della sua infanzia e adolescenza in Africa, per poi trasferirsi a Liverpool, dove è iniziato il suo impegno politico, e dal 1989 è tornata in Toscana, si legge nella sua biografia. Nel 2019 ha corso per la carica di sindaco di Firenze ed è stata la prima donna nera a presentarsi per questo ruolo in Italia. Ha ottenuto il 7,29% dei voti ed è entrata in Consiglio per Sinistra Progetto Comune insieme al collega di partito Dmitrij Palagi.

Si è ripresentata come candidata consigliera alle scorse amministrative, ma il 5,45% raccolto dalla coalizione di Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista ha permesso solo a Palagi di tornare in Consiglio. Interprete e traduttrice, si è occupata anche di progetti culturali e interculturali. Suo fratello, Leonard, è un volto noto del mondo dello sport: è stato sette volte campione europeo di pugilato nei pesi welter. Antonella Bundu in passato è stata anche compagna del cantante Piero Pelù, da cui ha avuto una figlia.