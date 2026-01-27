Arriva “Eccoti”, il kit di benvenuto per i nati da gennaio 2026 residenti a Firenze

- Pubblicità -

Arriva “Eccoti – Insieme fin dal primo giorno”, il kit di benvenuto rivolto ai genitori di bambini e bambine nati da gennaio 2026 residenti a Firenze.

Il progetto vuole accompagnare le famiglie nel momento in cui una nuova vita entra a far parte della comunità fiorentina attraverso un kit omaggio che contiene sia alcuni prodotti per l’infanzia utili per i nuovi nati sia una serie di informazioni sui servizi e sulle opportunità dedicate all’infanzia.

Dove ritirare i kit di benvenuto e cosa occorre

I kit possono essere ritirati dalle famiglie nelle Farmacie Comunali di Firenze. Qui i neogenitori residenti a Firenze potranno ritirarli in omaggio presentando la cartolina ricevuta insieme alla comunicazione di avvenuta iscrizione di nascita, raffigurante il logo dell’iniziativa con un coupon univoco e non riproducibile. Grazie a un QR code, si può accedere direttamente a una pagina web dedicata al progetto con informazioni utili sui servizi cittadini dedicati ai nuovi nati e alle loro famiglie e l’elenco completo delle farmacie comunali dove ritirare il proprio omaggio.

Cosa contiene il kit di benvenuto

Il materiale informativo offre una panoramica dei servizi dedicati alla prima infanzia: informazioni anagrafiche, nidi e servizi educativi, spazi gioco, percorsi di supporto alla genitorialità, sportelli di orientamento e sostegni economici rivolti alle famiglie. Il kit ha al suo interno la lettera di saluto della sindaca di Firenze Sara Funaro, una sacca in stoffa personalizzabile realizzata dalla cooperativa sociale FLO Concept oltre ai prodotti per l’infanzia: un pacco di pannolini, salviette detergenti, un biberon, un ciuccio, prodotti per la cura e l’igiene dei neonati nonché un poster pieghevole con le linee guida per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica curato dalla Squicciarini Rescue s.r.l.