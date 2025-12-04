200 mila euro per lo sviluppo delle cooperative sportive

Un contributo a fondo perduto che andrà da 5 mila a 25 mila euro, oltre a servizi come il supporto alla redazione dello statuto sociale e il pagamento delle spese notarili e per la consulenza del lavoro. Sono questi i premi previsti dalla seconda edizione del bando “Cooperazione e Sport”, promosso da Fondazione Noi Legacoop Toscana per la creazione e lo sviluppo delle cooperative sportive. In tutto sono stati stanziati 200 mila euro.
Chi può fare domanda per il bando “Cooperazione e Sport 2025/2026”
In particolare l’iniziativa si rivolge a gruppi che presentino progetti per costituire una cooperativa sportiva dilettantistica, a società o associazioni che intendono trasformarsi in una cooperativa sportiva dilettantistica e alle cooperative sportive dilettantistiche già esistenti che propongano progetti di sviluppo della propria attività sportiva. Tutte queste realtà dovranno avere sede legale in Toscana.
Le domande potranno essere presentate entro le ore 23.59 del 31 dicembre 2026 e saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di ricevimento fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Sul sito della Fondazione Noi si trova il modulo da compilare e da inviare alla mail [email protected].
Sport, cooperazione e sviluppo territoriale
“Investire sullo sport vuol dire farlo sul benessere fisico e mentale delle persone, dedicare risorse all’aggregazione dei ragazzi (e non), preservare spazi di crescita e di confronto, dove si sta insieme per migliorarsi – afferma la presidente di Fondazione Noi Legacoop Toscana Irene Mangani – . Il grande patrimonio economico e sociale rappresentato nella nostra regione dal mondo dello sport deve essere preservato, anche di fronte ai cambiamenti introdotti dalla Riforma dello Sport. Vogliamo farlo mettendo a disposizione un percorso verso un modello di impresa che è capace di coniugare crescita professionale e tecnica con gli scopi sociali, democratici e di partecipazione tipici del settore”.