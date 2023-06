Bimba scomparsa a Firenze: ancora nessuna notizia

- Pubblicità -

Non si fermano le ricerche di Kataleya Alvarez la bimba scomparsa a Firenze: della piccola, 5 anni di origine peruviana, non si hanno più notizie da sabato 10 giugno, quando è stata vista per l’ultima volta nell’ex hotel Astor, dove vive la sua famiglia. Durante la notte tra domenica e lunedì le forze dell’ordine e i volontari della protezione civile hanno passato a setaccio la zona di Novoli, senza esito. Intanto, sempre nella nottata, decine di persone della comunità peruviana hanno manifestato la loro solidarietà alla madre della piccola davanti allo stabile di via Maragliano. Un corteo, da piazza Puccini al Tribunale dei minori di Firenze, si è invece svolto nella mattinata del 12 giugno.

La ricostruzione: quando è scomparsa la bambina

Secondo quanto ricostruito, la bambina sabato era stata affidata dalla mamma Kathrine allo zio e stava giocando con un’amichetta nel cortile dell’edificio. Poi sarebbe scoppiato un litigio tra le due piccole e Kataleya sarebbe rimasta sola in cortile. Lo zio l’avrebbe persa di vista per una manciata di minuti. prima di dare l’allarme. L’orario della scomparsa della bimba è stato fissato alle 15 circa: la notizia in poco tempo ha fatto il giro di Firenze e poi è stata riportata anche dai media nazionali.

Nell’ex albergo di via Maragliano, occupato abusivamente da quasi due anni, sono entrati in azione anche i cani molecolari, alla ricerca di tracce della piccola. Ma anche in questo caso le operazioni hanno dato esito negativo. Allontanamento volontario di “Kata”, rapimento, incidente, regolamento di conti per questioni di “vicinato”: per la scomparsa della bimba i carabinieri hanno vagliato diverse ipotesi e adesso la procura di Firenze sta indagando per sequestro di persona.

Kataleya Alvarez: la descrizione e la foto della bimba di 5 anni scomparsa a Firenze

La Prefettura di Firenze ha diffuso la foto di Kataleya Alvarez e ha rinnovato l’appello a chi fosse in possesso di notizie utili a rintracciare la bimba scomparsa di contattare il 112. “Kata” è alta 1 metro e 15 centimetri, ha occhi e capelli castani e al momento in cui se ne sono perse le tracce indossava una maglietta bianca a maniche corte, dei pantaloni viola e delle scarpe nere.

Dopo gli appelli della madre, nella serata di domenica, è arrivata una telefonata di un uomo che, con accento sudamericano, ha detto di avere la piccola Kata. Secondo quanto emerge, gli inquirenti sarebbero propensi a ritenere che si sia trattato di un mitomane. Da quasi due anni l’ex Astor è occupato abusivamente da famiglie in cerca di un alloggio. La maggior parte previene dal Sud America. L’albergo dismesso nel corso dei mesi ha arrivato ad ospitare anche 70 persone e qui si sono registrati scontri e risse.