Calcio storico fiorentino: dove vederlo in diretta tv e in streaming

Anche per l’edizione 2025 il Calcio storico fiorentino sarà in diretta tv su un canale locale: sarà possibile vederlo in chiaro solo in Toscana, mentre lo streaming sarà proposto su una piattaforma a pagamento. Sul piccolo schermo verranno trasmesse tutte e tre le partite: le due semifinali di sabato 14 (Rossi contro Azzurri) e domenica 15 giugno (Bianchi contro Verdi) e la finale in programma come da tradizione nel giorno del patrono di Firenze, San Giovanni, martedì 24 giugno.

Il canale dove vedere le partite del Calcio storico fiorentino in diretta tv

Come successo l’anno scorso, gli incontri del Calcio storico fiorentino saranno trasmessi in diretta su Toscana Tv (canale 11 del digitale terrestre). L’emittente regionale proporrà fin dalle ore 16.00 la sfilata del corteo storico per le vie del centro con l’arrivo dei figuranti e dei calcianti sul sabbione di Santa Croce. L’orario di inizio della partita è fissato alle 18 in tutte le fasi del torneo.

La gara sarà commentata dal giornalista Andrea Vignolini, affiancato da Fabio Ferri. Previsti anche gli interventi dell’ex viola Francesco Flachi, di Andrea Fagioli, Omero Cambi, oltre ai rappresentanti dei calcianti dei quattro colori. Alle ore 20.00 andrà in onda la replica.

Lo streaming

Il Calcio storico fiorentino potrà essere seguito in tv, in chiaro, solo in Toscana: per vederlo da altre parti d’Italia bisognerà optare per lo streaming (a pagamento) su DAZN. Il Comune di Firenze, con un bando per la cessione dei diritti audiovisivi della manifestazione, ha selezionato la Tekmerion, holding privata americana con un fondo specializzato nello sport. Le immagini saranno curate dalla società Mirror di Firenze. Le partite del Calcio storico fiorentino verranno trasmesse in diretta negli Stati Uniti sulla piattaforma Zeam e, in differita, in Italia e in tutto il mondo su DAZN.