Calcio storico fiorentino 2025: quando si gioca, le date delle partite

È scattato il conto alla rovescia per il Calcio Storico Fiorentino 2025, che vedrà sfidarsi sul sabbione di piazza Santa Croce i quattro quartieri della città, durante le 3 date del torneo di San Giovanni. Dopo le modifiche di calendario dell’anno scorso, si torna alla tradizione: la finale si giocherà nel giorno del patrono San Giovanni.

Le date delle partite e della finale del Calcio storico fiorentino 2025

Rispetto all’anno scorso, cambiano gli abbinamenti tra i colori per le semifinali del Calcio storico fiorentino 2025: sabato 14 giugno si sfideranno i Rossi di Santa Maria Novella (vincitori degli ultimi due tornei) e gli Azzurri di Santa Croce (che l’anno scorso sono arrivati a un soffio dalla vittoria in finale), mentre domenica 15 giugno si giocherà la seconda partita tra i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni.

I colori che usciranno vincitori da questi match si affronteranno nella finale in programma il 24 giugno, giorno di San Giovanni, patrono di Firenze. Si torna così al calendario consueto, visto che l’anno scorso il capitolo conclusivo del torneo fu anticipato di una settimana per evitare la concomitanza con il ballottaggio delle elezioni comunali.

In attesa delle informazioni sui biglietti (e sulla diretta tv)

Nelle prossime settimane saranno rese note le modalità e la data di apertura della prevendita online dei biglietti per le partite del Calcio storico fiorentino 2025, che saranno trasmesse in diretta tv. In Toscana si potranno vedere in chiaro sul digitale terrestre (anche in questo caso si attende l’annuncio dell’emittente su cui vedere i match).

Per quanto riguarda i diritti audiovisivi a livello nazionale e internazionale, il Comune tramite un bando pubblico sta selezionando un operatore che avrà l’esclusiva per trasmettere su qualsiasi piattaforma la diretta, la differita e la replica delle partite del torneo e ogni altra attività collegata, come interviste, backstage e le cerimonie della rievocazione storica, per le stagioni 2025 e 2026. Lo stesso soggetto si aggiudicherà anche i diritti di merchandising.

Come si gioca il Calcio storico fiorentino

Le origini del Calcio storico fiorentino risalgono addirittura all’antico Harpastum, la disciplina praticata dai legionari romani. Il torneo di oggi si rifà alla tradizione rinascimentale, rievocando la celebre partita dell’Assedio, giocata dai fiorentini in piazza Santa Croce il 17 febbraio 1530, durante l’attacco alla città mosso dalle truppe dell’imperatore Carlo V.

Per le partite del calcio in costume, in piazza Santa Croce viene ricreato un campo rettangolare in sabbia, circondato da tribune. Ad affrontarsi durante il torneo di San Giovanni i quattro antichi quartieri fiorentini, caratterizzati da diversi colori: Santa Maria Novella con i Rossi, Santa Croce con gli Azzurri, San Giovanni con i Verdi e Santo Spirito con i Bianchi. Ogni incontro coinvolge 54 calcianti, 27 per ogni squadra, che si affrontano con tecniche di calcio, rugby, pugilato e lotta, con l’obiettivo di depositare la palla nella “caccia”, ossia la rete posta sul lato corto del terreno di gioco. Vince la squadra che nei 50 minuti di gara riesce a segnare più cacce. Ogni partita è preceduta dal corteo storico, con 500 figuranti in costume che sfilano lungo le vie del centro. Sul sito del Comune è pubblicato il regolamento del Calcio storico fiorentino.