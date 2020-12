È il giorno del cambio di colore per le regioni: arriverà oggi l’ordinanza del ministro della Salute che riporterà diverse regioni dalla zona rossa a quella arancione e dalla zona arancione a quella gialla. Il provvedimento è atteso nel pomeriggio, quando si saprà con precisione quali e quante saranno le regioni interessate dal cambio di colore.

Quando si saprà il colore delle regioni

Potrebbero essere fino a nove le regioni al cambio di colore. Su alcune c’è la certezza assoluta, su altre restano dubbi. Sarà l’ordinanza del ministro della Salute a far chiarezza. La valutazione non sarà arbitraria, ma legata ai famosi 21 criteri che determinano il coefficiente di rischio. Il calcolo sarà aggiornato sulla base del nuovo report settimanale dell’Istituto superiore di sanità che, come ogni venerdì, offrirà una panoramica sull’andamento della curva epidemiologica.

L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza verrà redatta proprio sulla base del report e pubblicata nel pomeriggio, quando si saprà con certezza il nuovo colore delle regioni. Tutti i cambiamenti previsti saranno migliorativi, nel senso che le regioni interessate passeranno a una fascia di rischio più bassa. L’ordinanza verrà emanata oggi ma il cambio di colore nelle regioni sarà effettivo a partire da domenica 6 dicembre.

Le regioni che cambiano colore

La Toscana passa da zona rossa a zona arancione: un cambio di colore sicuro, già annunciato dal governatore della regione Eugenio Giani. Certo è anche lo stesso percorso della Campania, che torna in zona arancione. Possibile anche la “promozione” ad arancione dell’Abruzzo. Resta aperta la questione della Valle d’Aosta, che si è di fatto autoproclamata arancione aprendo uno scontro istituzionale col governo centrale.

Altre regioni passano da zona arancione a zona gialla. Molto probabile che tra queste ci sia il Friuli-Venezia Giulia – anche il presidente Massimiliano Fedriga si è detto possibilista – così come l’Emilia-Romagna. Possibile anche il passaggio in zona gialla di Umbria e Marche, qualche certezza in meno sulla Puglia.

La mappa attuale con i colori delle regioni (al 4 dicembre)

L’ipotesi di cambio di colore delle regioni (dal 6 dicembre)

Cambio colore delle regioni: da zona rossa a zona arancione

Valle d’Aosta

Toscana

Campania

Abruzzo

Cambio colore delle regioni: da zona arancione a zona gialla