Vino: nuovo presidente per Cantine Vivito

Una staffetta generazionale ai vertici di uno dei principali gruppi vitivinicoli della regione: Cantine Vivito (Vini Viticoltori Toscani) ha un nuovo presidente, eletto dall’assemblea dei soci della cooperativa. Si tratta di Valentino Galgani, 37 anni, che prende il posto di Davide Ancillotti, da oltre 20 anni alla guida prima della Cantina sociale di Certaldo e poi di Cantine Vivito, società nata dalla fusione delle principali aggregazioni di viticoltori toscani (cantine sociali di Certaldo, Poggibonsi, Geggiano ed Empoli).

Dal Chianti Classico alla Vernaccia di San Gimignano

“Ringrazio l’assemblea dei soci per la fiducia e per questo incarico che accolgo con responsabilità e orgoglio. Cantine Vivito è oggi una delle realtà più importanti del panorama vitivinicolo toscano, capace di valorizzare il lavoro dei nostri soci, portando sul mercato vini che rappresentano l’identità del territorio”, ha commentato Galgani. Cantine Vivito lavora ogni anno circa 150.000 quintali di uva con un valore della produzione che nel 2025 è cresciuto fino ai 16 milioni di euro ed eccellenze nelle principali denominazioni del territorio, come Chianti, Chianti Classico e Vernaccia di San Gimignano.

Durante l’assemblea è stata consegnata una targa celebrativa a Davide Ancillotti, come riconoscimento del suo lungo impegno per la cooperazione e per il vino toscano. “Lascio questo ruolo con la soddisfazione di aver contribuito, insieme ai soci, a costruire e consolidare questa realtà – ha commentato Ancillotti – Cantine Vivito ha saputo unire energie e competenze, mantenendo al centro il lavoro delle persone e la tutela delle produzioni locali”.

Garantire reddito e qualità anche in momenti difficili

Oggi la cooperativa può contare su circa 1.300 soci e su 7 punti vendita tra le province di Firenze, Siena, Prato e Pisa. “L’equilibrio, la curiosità e la lungimiranza della gestione di Davide Ancillotti, al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, consegnano a Valentino Galgani una cooperativa solida, che consente di guardare con fiducia alle sfide di oggi e di domani – ha affermato il presidente di Legacoop Toscana, Roberto Negrini – Nelle difficoltà che sta attraversando il settore si è rivelato decisivo avere come faro l’interesse dei soci, provando e riuscendo a garantire loro un reddito significativo per le produzioni”.