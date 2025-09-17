mercoledì, 17 Settembre 2025
Cronaca & Politica

Apre al pubblico il centro medico dentro la Manifattura Tabacchi

In occasione dell'apertura, la struttura offre test gratuiti del profilo lipidico, dal colesterolo ai trigliceridi

di Redazione

Si aggiunge un nuovo tassello alla riqualificazione della Manifattura Tabacchi di Firenze: il centro medico gestito da Synlab è accessibile al pubblico dallo scorso 1° settembre. Il taglio ufficiale del nastro avverrà il 9 ottobre, ma intanto la struttura offrirà test gratuiti alla cittadinanza.

Il centro medico nella Manifattura Tabacchi

Il nuovo centro medico, 4.000 metri quadrati su 4 piani, offrirà una serie di servizi, dalle visite specialistiche alla radiologia e diagnostica per immagini avanzata, passando per le analisi di laboratorio e a un’intera area dedicata alla donna. Opererà in maniera integrata con il servizio sanitario regionale, fornendo prestazioni anche in convenzione con le principali assicurazioni sanitarie.

I test gratis per il colesterolo

In occasione dell’apertura al pubblico del centro medico nella Manifattura Tabacchi, SYNLAB lancia una campagna dedicata alla prevenzione del rischio cardiovascolare, offrendo gratuitamente un check-up del profilo lipidico con i principali marcatori di controllo (colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi). A chi effettuerà il test sarà inoltre riservata la possibilità di prenotare un consulto gratuito di orientamento sul referto con un medico della struttura.

L’iniziativa è valida per tutto il mese di settembre, fino a esaurimento dei posti disponibili, ed è accessibile solo su prenotazione telefonica al numero 055 0290222.

