Apre al pubblico il centro medico dentro la Manifattura Tabacchi

Si aggiunge un nuovo tassello alla riqualificazione della Manifattura Tabacchi di Firenze: il centro medico gestito da Synlab è accessibile al pubblico dallo scorso 1° settembre. Il taglio ufficiale del nastro avverrà il 9 ottobre, ma intanto la struttura offrirà test gratuiti alla cittadinanza.
Il centro medico nella Manifattura Tabacchi
Il nuovo centro medico, 4.000 metri quadrati su 4 piani, offrirà una serie di servizi, dalle visite specialistiche alla radiologia e diagnostica per immagini avanzata, passando per le analisi di laboratorio e a un’intera area dedicata alla donna. Opererà in maniera integrata con il servizio sanitario regionale, fornendo prestazioni anche in convenzione con le principali assicurazioni sanitarie.
I test gratis per il colesterolo
In occasione dell’apertura al pubblico del centro medico nella Manifattura Tabacchi, SYNLAB lancia una campagna dedicata alla prevenzione del rischio cardiovascolare, offrendo gratuitamente un check-up del profilo lipidico con i principali marcatori di controllo (colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi). A chi effettuerà il test sarà inoltre riservata la possibilità di prenotare un consulto gratuito di orientamento sul referto con un medico della struttura.
L’iniziativa è valida per tutto il mese di settembre, fino a esaurimento dei posti disponibili, ed è accessibile solo su prenotazione telefonica al numero 055 0290222.