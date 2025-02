Un centro medico nella Manifattura Tabacchi di Firenze

- Pubblicità -

Vanno avanti i lavori di riqualificazione nella Manifattura Tabacchi di Firenze, dove a settembre aprirà anche un centro medico Synlab, il più grande realizzato in Italia dal gruppo europeo specializzato in servizi di diagnostica per la salute. La struttura sarà ospitata all’interno del palazzo da 6 piani, il primo costruito ex novo nella vecchia area industriale. Si trova sul lato di via Tartini, vicino al parcheggio interrato e alla passerella pedonale sul Mugnone, lì dove un tempo sorgevano alcuni capannoni (non sottoposti a vincolo architettonico e quindi demolibili) dell’ex fabbrica di sigarette.

Il nuovo medical center occuperà una porzione dell’edificio, circa 4.000 metri quadrati distribuiti su 4 diversi livelli, mentre il resto dello stabile sarà destinato ad altri servizi e uffici. In totale potrà contare su circa 40 ambulatori, con stanze per le visite specialistiche e macchinari all’avanguardia per le analisi e la diagnostica, alcune delle quali sfrutteranno anche le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Una parte delle prestazioni sarà offerta in convenzione con il servizio sanitario regionale.

Come sarà il nuovo centro medico alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Al momento sono in corso gli ultimi ritocchi all’edificio, verso aprile inizierà l’allestimento degli ambienti medici e infine a settembre è prevista l’inaugurazione della struttura, che a pieno regime impiegherà un centinaio di persone, tra liberi professionisti e dipendenti. La selezione del personale è appena partita per il settore informatico e continuerà nei prossimi mesi per il front office e i sanitari.

Il piano terra sarà dedicato all’accoglienza e al punto prelievi; il primo livello alla radiodiagnostica e alla diagnostica per immagini (come TAC, mammografia e risonanza magnetica ad alto campo); il secondo all’endoscopia digestiva e alle visite degli specialisti di una ventina di diverse branche mediche. Infine al terzo piano del centro medico saranno svolti check up e prenderà posto l’area Synlab Lei, incentrata sulla salute della donna, dalla ginecologia all’endocrinologia fino alla nutrizione. Saranno organizzati anche eventi e incontri formativi gratuiti sulla salute e il benessere, aperti a tutta la cittadinanza.

Il primo edificio tutto nuovo nella Manifattura Tabacchi

“Il nuovo centro, polo all’avanguardia per la salute delle cittadine e dei cittadini, occuperà parte dell’edificio BULK, il primo di nuova costruzione realizzato all’interno dell’area della ex fabbrica – ha precisato Roberta Pasinetti, Head of Project & Construction, Management e CEO di Manifattura -. Progettato secondo i più alti standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, offrirà ambienti di lavoro tecnologici e flessibili”. Un tassello che si aggiunge agli spazi già riqualificati, come la Torre dell’Orologio che ospita il Polimoda, l’asilo nido e la Factory con negozi e attività. Intanto vano avanti i lavori per i nuovi appartamenti, oltre che per lo studentato.

Per il gruppo Synlab il centro medico nella Manifattura Tabacchi di Firenze rappresenta uno dei più grandi investimenti in Toscana, dove è già presente con una quarantina di strutture e dove prevede altre aperture nei prossimi mesi. “Meno di due anni fa posavamo la prima pietra di questo ambizioso progetto che tra qualche mese aprirà le porte ai cittadini fiorentini e non solo, nei tempi previsti – ha detto Andrea Buratti, amministratore delegato di Synlab -. Sarà un luogo accogliente, funzionale e inclusivo che si prenderà cura della salute dei fiorentini, grazie all’eccellenza medica di SYNLAB e in collaborazione con il servizio sanitario pubblico”.

L’organizzazione e le competenze specialistiche saranno orientate alla diagnosi precoce e alla prevenzione delle patologie più comuni, viene spiegato, grazie a percorsi multidisciplinari ambulatoriali.