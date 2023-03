Chiuso il casello di Firenze Sud sull’A1: esenzione del pedaggio

- Pubblicità -

Da oggi, lunedì 6 marzo 2023, fino alle ore 24 del 12 marzo è chiuso il casello di entrata di Firenze Sud dell’A1, l’autostrada che collega Milano con Napoli. E saranno inevitabili i disagi per chi abita in questa zona della città e vuole arrivare in autostrada per dirigersi verso la capitale. Ci sono i fatti i lavori della terza corsia nel tratto Firenze Sud-Incisa e questo ha provocato la chiusura, solo verso Roma. Buone notizie però dal punto di vista dei pedaggi: non ci saranno costi aggiuntivi perché chi dovrà percorrere la tratta Impruneta-Firenze Sud, pagherà come se si utilizzasse la stazione di Firenze Sud.

Il casello di Firenze Sud dell’A1 chiuso verso Roma: i lavori

E’ chiuso dunque il casello di Firenze Sud dell’A1, in entrata verso Roma. Questo il dettaglio dei lavori (nell’intera tratta ci sono lavori da molto tempo). Sono previste attività di riqualifica come, nello specifico, pavimentazione e sostituzione delle barriere che, per ragioni tecniche, necessitano di essere svolte in assenza di traffico. Per questo è stata decisa la chiusura.

Naturalmente questo potrà complicare i piani dal punto di vista del traffico: tutti gli aggiornamenti e i percorsi alternativi si potranno trovare su ‘My Way in onda su Sky Meteo24, in particolare sui tg di Sky, La7 e La7d. Per chi è in viaggio è consigliato ascoltare la radio, con Rtl 102.5 e Isoradio 103.3 Fm che potranno dare aggiornamenti in tempo reale. Qui la pagina di Autostrade dove si trovano gli aggiornamenti sul traffico. Naturalmente si può anche controllare i pannelli luminosi lungo l’autostrada.

L’esenzione del pedaggio per chi non può usare l’entrata di Firenze Sud

Se è chiusa la stazione di Firenze Sud sull’A1 si dovrà arrivare fino al casello di Firenze Impruneta. Da questo punto di vista è stato trovato un accordo con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le istituzioni locali: fino al 12 marzo ci saranno esenzioni, intanto in direzione nord, dove è prevista l’esenzione del pedaggio tra le stazioni di Firenze Sud e Impruneta per tutti gli utenti.

In direzione sud ci sarà l’esenzione del pedaggio del tratto Impruneta-Firenze Sud per tutti gli utenti provenienti da Impruneta la cui stazione di uscita sarà tra alcune mete. Ovvero Incisa, Valdarno, Arezzo, Monte San Savino, Valdichiana, Chiusi. L’agevolazione sarà applicata in automatico ad ogni transito effettuato sia per gli utenti dotati di sistemi di telepedaggio che per coloro che utilizzano i tradizionali sistemi di pagamento.