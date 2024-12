Migliorano le condizioni di Edoardo Bove dopo il malore

- Pubblicità -

Dopo la grande paura sta tornando il sereno intorno ad Edoardo Bove: migliorano le condizioni di salute del centrocampista della Fiorentina che ieri, durante Fiorentina – Inter, è crollato sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi, dopo 17 minuti dal fischio d’inizio a causa di un malore. La corsa all’ospedale di Careggi ed oggi le prime notizie che fanno ben sperare.

Quali sono le condizioni di salute di Edoardo Bove

Edoardo Bove ha trascorso una notte tranquilla. Il giocatore è stato estubato in mattinata: è sveglio e lucido, risponde alle domande e ha parlato con i familiari. Sono stati esclusi danni neurologici e cardiologici. “Bove sta meglio”. Sono queste le parole del portiere viola David De Gea, dopo aver fatto visita al suo compagno di squadra insieme a Lucas Beltran. Si attende, comunque, un nuovo bollettino. Tantissimi i messaggi di auguri per una pronta guarigione sono arrivati per il giovane centrocampista della Fiorentina.

Quando si gioca il recupero di Fiorentina-Inter?

Fiorentina-Inter ripartirà dal 17° minuto del primo tempo, il minuto della sospensione successiva al malore di Edoardo Bove. Restano da giocare 73 minuti, che saranno recuperati presumibilmente nel mese di febbraio. Due le date in questo momento sul tavolo: il 12 e il 19 febbraio, ma molto dipenderà dal percorso dei due club nelle coppe europee.