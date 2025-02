Nasce il Consorzio Net4Work, partnership per la sostenibilità

- Pubblicità -

È stato presentato ufficialmente il Consorzio Net4Work, una nuova realtà nata dalla collaborazione tra due storiche cooperative: ATI, cooperativa di servizi attiva in Toscana, Liguria, Calabria, Campania e Sardegna, e Archimede, cooperativa sociale con sede a Scarperia e San Piero (Firenze), impegnata nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il Consorzio Net4Work

Le due realtà, con un’esperienza pluridecennale nel settore, sviluppano complessivamente un volume d’affari annuo di 50 milioni di euro, offrendo servizi che spaziano dalla raccolta differenziata alla logistica sanitaria, dalla tutela ambientale al confezionamento conto terzi. Attualmente occupano 900 persone, di cui 130 appartenenti a fasce deboli della popolazione, e hanno già avviato oltre 700 percorsi di inserimento lavorativo.

- Pubblicità -

L’obiettivo del nuovo Consorzio è rafforzare ulteriormente l’impegno congiunto per la sostenibilità ambientale e sociale. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato Verusca Valdambrini, presidente di Net4Work – è quello di contribuire in modo rinnovato al tessuto economico e sociale dei territori in cui operiamo, unendo competenza e impegno sociale per offrire soluzioni integrate e sostenibili a enti pubblici, imprese e comunità locali”.

Il concorso “Change” premia otto progetti sostenibili

La presentazione del Consorzio si è svolta allo Spazio Reale di San Donnino (Campi Bisenzio, FI) nel corso dell’evento “NEXT”, che ha ospitato anche la premiazione del concorso di idee sostenibili “Change”. L’iniziativa ha coinvolto soci, dipendenti e collaboratori delle due cooperative, chiamati a proporre soluzioni innovative in ambito sociale, ambientale e di governance.

- Pubblicità -

Su 64 idee pervenute, otto sono state selezionate dai consigli di amministrazione delle cooperative e votate nel corso della serata. I progetti vincitori affrontano temi come economia circolare, tutela ambientale, trasparenza aziendale, parità di genere e innovazione sociale.

I progetti premiati, che saranno realizzati:

HERBEESIDE , un metodo di diserbo ecologico che utilizza scarti agroalimentari e tutela gli insetti utili.

, un metodo di che utilizza scarti agroalimentari e tutela gli insetti utili. TREE4WORK , un progetto di riqualificazione urbana per restituire alla comunità spazi verdi.

, un progetto di per restituire alla comunità spazi verdi. FUORI ORARIO – Creazione di una community aziendale con proposte di valore, benefit, piattaforme per scelte sostenibili, scambi culturali e socialità, forme di mutuo aiuto.

– Creazione di una con proposte di valore, benefit, piattaforme per scelte sostenibili, scambi culturali e socialità, forme di mutuo aiuto. NEWS4NET – Sviluppo di un sistema di comunicazione interna per rafforzare le relazioni tra i membri dell’organizzazione, favorire un ascolto attivo e garantire la piena trasparenza delle informazioni aziendali.

– Sviluppo di un per rafforzare le relazioni tra i membri dell’organizzazione, favorire un ascolto attivo e garantire la piena trasparenza delle informazioni aziendali. NEWS4NET – Sviluppo di un sistema di comunicazione interna per rafforzare le relazioni tra i membri dell’organizzazione, favorire un ascolto attivo e garantire la piena trasparenza delle informazioni aziendali. HDEMIA – Creazione di una scuola di formazione interna per accrescere le competenze, coltivare una leadership diffusa e agire con criteri sostenibili.

– Sviluppo di un per rafforzare le relazioni tra i membri dell’organizzazione, favorire un ascolto attivo e garantire la piena trasparenza delle informazioni aziendali. – Creazione di una per accrescere le competenze, coltivare una leadership diffusa e agire con criteri sostenibili. RI VITA , un’app per il riuso di oggetti e il ricondizionamento di dispositivi aziendali.

, un’app per il riuso di oggetti e il ricondizionamento di dispositivi aziendali. CO2MEETER, un sistema per monitorare le emissioni di CO2 della flotta aziendale e individuare strategie di riduzione dell’impatto ambientale.