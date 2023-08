Le migliori piscine all’aperto nei dintorni di Firenze

- Pubblicità -

Non solo in città: per andare a caccia di piscine all’aperto vi portiamo nei dintorni di Firenze. Sono numerose strutture che dalla piana fiorentina al Chianti fino Mugello offrono occasioni di relax a bordo vasca, circondate da aree verdi e zone ombreggiate. Ecco quindi dove andare, piscina per piscina, in ordine di lontananza dal centro di Firenze.

La piscina del polo scientifico di Sesto Fiorentino

Dal 17 giugno 2023 ha riaperto al pubblico per la stagione estiva la piscina Val di Rose, all’interno del polo scientifico di Sesto Fiorentino con due vasche a disposizione: una di 25 metri per 12,50 e l’altra di 8 metri per 12,50. È aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì con orario 9.30-21.00 e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 19.00. Ecco i prezzi della piscina del polo scientifico di Sesto: l’ingresso per la balneazione estiva costa 9,50 dal lunedì al venerdì, mentre il weekend 12 euro (ridotti per bambini 4-11 anni rispettivamente 7,50 euro e 9 euro). Mezza giornata 8 euro. Previsti sconti del 30% per gli studenti dell’Università di Firenze e per la comunità del campus universitario.

Piscina Val di Rose (polo scientifico di Sesto Fiorentino)

Via della Lastruccia 21 – Sesto Fiorentino

Tel. 3756301698

La piscina comunale all’aperto di Lastra a Signa

È una delle poche piscine comunali all’aperto nella zona sud ovest della provincia di Firenze. Recentemente riqualificata, ha riaperto alla balneazione estiva la piscina solarium di Lastra a Signa, che si trova a poca distanza dal centro commerciale. La vasca, grande 25 per 12 metri e una profondità che va da 1,30 metri a 2,10 è circondata da un parco ombreggiato, dove rilassarsi sui lettini. In programma anche attività come acquagym e corsi di nuoto. Obbligatorio l’uso della cuffia.

Piscina solarium di Lastra a Signa

Via Enrico Fermi

Tel. 055214767

Facebook – Piscina solarium Lastra a Signa

La piscina dei Renai (Signa): anche di notte

Anche il parco dei Renai di Signa ha la sua piscina, amata da grandi e bambini. Ad agosto l’impianto è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 e, per il bagno in notturna, dalle 20.30 alle 1. A settembre, fino all’apertura delle scuole, invece l’orario va dalle 10 alle 18.30 e poi alla sera, tra le 20 e le 24, è possibile prenotare apericena e feste a tema. Questi i prezzi 2023 della piscina dei Renai: dal lunedì al venerdì l’ingresso intero costa 10 euro, i bambini tra i 4 e gli 11 anni 8 euro, 6,50 per i pensionati (con lettino incluso), la mezza giornata 7,50 euro per i grandi e 6,50 per i piccoli. Sabato, domenica e festivi si spende 12 euro (ridotto per bambini a 10 euro), mentre la mezza giornata costa 10 euro (7,50 per i bambini). Sono previsti anche abbonamenti, carnet a 10 ingressi e promozioni per famiglie.

Piscina dei Renai

Via dei Renai 1, Signa (Firenze)

Tel. 347 852 3553

Facebook – Piscina del Parco dei Renai – Signa (FI)

Le piscine aperte vicino Firenze: Hidron a Campi Bisenzio

L’Hidron di Campi Bisenzio, nei dintorni di Firenze, ha riaperto le sue piscine estive per la stagione 2023, fino a settembre. Spazioso e arioso, il parco acquatico annesso al centro di wellness regala un po’ di sollievo nelle giornate di afa: è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00 e il sabato e la domenica fino alle 19.30. Il prezzo per l’ingresso giornaliero dal lunedì alla domenica è di 15 euro (12,50 euro i bambini e gli over 65), l’accesso di metà giornata costa 12,50 euro (10,50 il ridotto) e 10 euro per due ore e mezzo (8 euro ridotto). Sono previsti abbonamenti, pacchetti e sconti (qui il listino pdf).

Hidron

Via di Gramignano, Campi Bisenzio

Tel. 055 892500

www.hidron.it

Piscina Zodiac a Tavarnuzze (Impruneta)

Questo viaggio tra le piscine all’aperto di Firenze ci porta fino a Impruneta, per l’esattezza nella frazione di Tavarnuzze. La Zodiac ad agosto è attiva per la balneazione estiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19, anche per il nuoto libero, il weekend dalle 9.30 alle 19. A disposizione ombrelloni e due vasche, una più grande e una più piccola per i bambini con tanto di scivolo. Previsti inoltre corsi e acquagym.

Piscina Zodiac Tavarnuzze (Impruneta)

via Grandi 2

Tel.055 291167

Facebook – Piscina Zodiac Rari Nantes Florentia

Piscina Delta Florence a Calenzano

È facilmente raggiungibile dall’autostrada ed è adatta a famiglie con bambini. La piscina Delta Florence di Calenzano ha una vasca grande dotata di scivolo (anche per il divertimento dei grandi) e una più piccola. Intorno c’è un parco ed è disponibile un servizio bar. Per la stagione estiva 2023 è aperta i giorni feriali dalle 10 alle 19, i festivi dalle 9 alle 19. Biglietti interi 10 euro feriali, 12 i festivi.

Piscina Delta Florence Calenzano

Via Vittorio Emanuele, 1

Telefono 055 8876110

www.piscinadeltaflorence.com

Nei dintorni di Firenze: centro piscine del Chianti “Aquatica”

Grazie alla copertura telescopica automatica, il centro sportivo di San Casciano d’estate mette a disposizione due piscine all’aperto: quella principale da 25 metri per 16, la seconda per principianti di 7 metri per 7. Tutto intorno ampi spazi per il relax, zone d’ombra e solarium. La balneazione è tutti i giorni dalle 10 alle 19, i prezzi dell’ingresso sono di 10 euro i feriali (8 il ridotto dai 4 ai 12 anni e per gli over 65) e di 12 sabato e festivi (10 il ridotto). Previsti anche corsi di nuoto di mattina e serali, acquagym e nuoto libero.

Aquatica San Casciano

via Dante Alighieri

Tel. 055 829 0298

Facebook – Aquatica San Casciano

Piscina comunale di Greve in Chianti: orari e prezzi 2023

Per l’estate 2023 è attiva la piscina comunale di Greve in Chianti, una delle più frequentate nei dintorni di Firenze, anche dai turisti, con due vasche all’aperto e una coperta per le lezioni di nuoto, il tutto circondato da un giardino dotato di campi di tennis e da calcetto (su prenotazione). L’impianto, gestito dalla Virtus di Buonconvento, è accessibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30. Fermi i prezzi rispetto all’anno scorso: l’ingresso feriale costa 7 euro (ridotto 6 euro per over 65 e bambini tra i 4 e i 9 anni, dopo le 17.30 prezzo speciale 4 euro), il costo per il sabato e i festivi è di 8 euro l’intero e di 7 euro per il ridotto, mentre il pomeridiano costa 5. C’è anche la possibilità di affittare a pagamento ombrelloni e lettini e vengono organizzate attività di fitness in acqua e corsi intensivi di nuoto.

Piscina di Greve in Chianti

Via Montebeni 6/8 – Greve in Chianti

Tel. 055 0357692

www.virtusbuonconvento.it

Piscine all’aperto nel verde, nei dintorni di Firenze: Il Molino di Baccaiano

Spostandosi verso le colline di Firenze, tra le piscine all’aperto una delle più gettonate è quella di Baccaiano, nel Comune di Montespertoli. Gli ultimi lavori hanno portato a una sorpresa: l’apertura, accanto alla vasca più grande, di quella ludica per i bambini, dalla forma sinuosa e con profondità diverse. Tutto intorno un’area attrezzata con ombrelloni e gazebo. Durate la settimana in programma acqua fitness e ginnastica dolce.

Piscina “Il Molino” Baccaiano

Via Volterrana Nord (località Molino del Ponte)

Tel. 3792725611

Facebook – Piscina Montespertoli il Molino

Borgo San Lorenzo, Centro piscine del Mugello

Chi ha voglia di spostarsi un po’ di più da Firenze e respirare l’aria del Mugello può arrivare al Centro piscine di Borgo San Lorenzo che dall’anno scorso ha rinnovato la vasca all’aperto. All’interno di un bel parco verde, offre la possibilità di una nuotata e del refrigerio necessario in questa stagione. La nuova vasca è grande 600 metri quadri, ha tre diversi livelli di profondità ed è illuminata, offrendo la possibilità di un tuffo by night. Il centro è attrezzato con un bar che offre panini, bibite e gelati. Chi volesse può portarsi un pranzo a sacco e consumarlo nelle numerose aree pic-nic. L’impianto è aperto dalle 9.30 alle 19.00. Questi i prezzi per l’ingresso al Centro piscine Mugello di Borgo San Lorenzo: dal lunedì al sabato intero 8,50 euro, ridotto 7 euro (under 14 e over 70); domenica intero 10, ridotto 8. Gratis per i bambini sotto i tre anni.

Centro piscine Mugello

Via Pietro Caiani, 28 – Borgo San Lorenzo

tel. 055290417

www.piscinemugello.it

Piscine all’aperto nei dintorni di Firenze: Vicchio

Un po’ più lontana da Firenze, ma anche un più tranquilla, è la piscina comunale di Vecchio, la cui gestione è affidata alla Uisp. Dal 24 giugno è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 con una vasca grade da 33 metri e una baby-piscina da 10 metri, il tutto circondato da un ampio parco. Questi i prezzi 2023 della piscina di Vicchio: feriale 6 euro, festivo 7 euro, bambini dai 3 ai 12 anni sempre 4 euro. Ingresso dopo e 16 3 euro (bambini 2 euro). Presente un punto ristoro affidato alla proloco.

Piscina comunale di Vicchio

via Costoli 16

Telefono, proloco 24 907 0857

Le piscine (private) di Ronta: Hotel Marrani

Sempre in Mugello, un’alternativa alle piscine comunali è l’area verde dell’hotel Marrani di Ronta, che ogni estate apre al pubblico la sua struttura. È possibile fare un tuffo nel fresco della vasca principale lunga 44 metri, con una profondità da un metro e mezzo a 4 metri, oppure in quella più piccola adatta ai bambini e circondata dal prato. L’orario va tutti i giorni dalle 9 alle 19. A disposizione lettini, ombrelloni, bar e parcheggio privato.

Piscina dell’Hotel Marrani di Ronta

Via Faentina 128

Telefono 055 8403370

E le piscine all’aperto in città a Firenze?

Per le vasche a portata di mano vi rimandiamo invece al nostro articolo sulle piscine in città a Firenze.