Coronavirus in Toscana: nuovi casi e ultime notizie (20 marzo)

I dati aggiornati sull'andamento dei contagi da Covid-19 in Toscana: casi e morti in crescita

Nuovi casi di coronavirus più che raddoppiati nell’arco di una giornata e 9 morti in più: sono queste le ultime notizie che arrivano dal bollettino della Regione Toscana, aggiornato al pomeriggio del 20 marzo e trasmesso alla protezione civile nazionale. In dettaglio sono 311 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore (il giorno precedente erano 152), per un totale di 1713 pazienti attualmente positivi a Covid-19 in Toscana.

I contagi registrati finora in Toscana

Questi i numeri complessivi riportati dal bollettino della Regione Toscana sul coronavirus: 18 pazienti sono completamente guariti (i casi che i medici chiamano “negativizzati”) e 15 clinicamente guariti (ossia non presentano più i sintomi), mentre i decessi totali registrati fino al 20 marzo sono 47, tutte persone anziane di un’età compresa tra i 65 e i 100 anni affette da più patologie. Toccano quota 1.793 i contagi totali dall’inizio dell’emergenza.

Sul fronte dei ricoveri al momento 790 persone si trovano in ospedale, circa il 24% (189 pazienti) è in terapia intensiva.

Ultime notizie sul coronavirus in Toscana: i casi per provincia (20 marzo)

Questa la suddivisione per provincia toscana dei 1.793 tamponi risultati finora positivi al test per il coronavirus (il conteggio considera anche i guariti e i decessi): al 20 marzo le zone più colpite sono Firenze, Lucca e Massa Carrara, come registrato ormai da giorni. Crescono in modo consistente nel giro di 24 ore i contagi a Siena. Ecco il dettaglio del numero di casi:

Firenze 401 Lucca 249 Massa-Carrara 232 Pisa 180 Pistoia 171 Siena 128 Arezzo 124 Livorno 117 Grosseto 97 Prato 94

Dal primo febbraio in Toscana sono stati analizzati 10.405 tamponi, effettuati su 9.339 persone, e solo nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.732 tamponi grazie a sei nuovi laboratori che si aggiungono alle tre strutture già impegnate nei test. Dalle ultime notizie contenute nel bollettino della Regione Toscana sul coronavirus, al 20 marzo risultano oltre 8mila le persone in isolamento domiciliare.