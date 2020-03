152 nuovi casi di coronavirus in Toscana e 16 morti in più, nel giro di 24 ore: sono le ultime notizie sui contagi da Covid-19 contenute nell’aggiornamento quotidiano del bollettino della Regione, con i dati raccolti fino alla serata di giovedì 19 marzo. Crescono decessi e persone positive: dall’inizio dell’epidemia in Toscana 1482 persone sono risultate positive al coronavirus, 38 non ce l’hanno fatta (pazienti tra i 65 e i 100 anni tutti affetti da diverse patologie), mentre 17 sono guarite negativizzando il virus e 8 al momento non presentano più sintomi (quelle che i medici chiamano “guarigioni cliniche”, ossia il momento prima della guarigione completa).

Coronavirus in Toscana, i dati e le notizie del bollettino del 19 marzo

I casi attualmente in cura per il coronavirus in Toscana sono quindi 1419, secondo i dati contenuti nel nuovo bollettino del 19 marzo: le persone ricoverate in ospedale sono in totale 679, di cui 178 si trovano nei reparti di terapia intensiva.

Ecco nel dettaglio il numero di tamponi positivi, segnalati finora nelle varie province toscane: Firenze resta quella più colpita con oltre 300 contagi da coronavirus seguono Lucca e Massa Carrara. I minori contagi si registrano a Livorno e Prato.

Firenze 349 Lucca 230 Massa-Carrara 200 Pisa 146 Pistoia 145 Arezzo 113 (nel bollettino precedente i casi di Covid-19, per errore, erano stati sovrastimati comunica la Regione Toscana) Grosseto 89 Siena 78 Prato 70 Livorno 62

Dal primo febbraio al 19 marzo nei laboratori di analisi della Toscana sono stati fatti in tutto oltre 8.800 tamponi, su più di 7.800 persone, va tenuto presente infatti che in alcuni casi sono stati infatti effettuati più test sul coronavirus per lo stesso paziente.

Coronavirus a Firenze, Empoli, Prato e Pistoia

Per quanto riguarda la Asl Toscana Centro, che come territori di riferimento ha Firenze, Empoli, Prato e Pistoia, le ultime notizie, aggiornate al 19 marzo, segnalano 91 casi in più positivi al coronavirus: 47 nella Città metropolitana di Firenze, 6 a Empoli, 12 nel pratese e 26 nel pistoiese. Sul sito della Regione Toscana sono indicate le misure di precauzione da seguire durante l’emergenza coronavirus .