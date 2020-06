Dopo una settimana esatta, si torna agli aumenti in doppia cifra. Sono infatti 10 i nuovi casi di coronavirus in Toscana e due i decessi: queste le ultime notizie e i dati diffusi dal bollettino regionale di oggi, venerdì 19 giugno.

Salgono così a 10.205 i casi di positività al coronavirus registrati in Toscana dall’inizio dell’epidemia. Quelli attualmente attivi sono 423, 15 in meno rispetto a ieri. I dieci nuovi casi sono equamente distribuiti su cinque province. Nel dettaglio, la mappa del coronavirus in Toscana fa segnare 3.516 casi complessivi in provincia di Firenze (2 in più rispetto a ieri), 571 a Prato (2 in più), 680 a Pistoia, 1.052 a Massa Carrara, 1.369 a Lucca (2 in più), 899 a Pisa (2 in più), 559 a Livorno, 688 ad Arezzo (2 in più), 441 a Siena, 430 a Grosseto.

Coronavirus, ultime notizie in Toscana (19 giugno)

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 274 casi ogni 100.000 abitanti. La media italiana è di circa 395. Il tasso di notifica più alto si registra in provincia di Massa Carrara con 540 casi ogni 100.000 abitanti. Seguono Lucca con 353, Firenze con 348. La più bassa Siena con 165.

Restano 393 le persone in isolamento a casa, positive ma con sintomi lievi o asintomatiche. Sono 9 in meno rispetto a ieri. Altre 2.975 persone (-152 rispetto a ieri) sono isolate in sorveglianza attiva dopo aver avuto contatti con persone contagiate.

Negli ospedali della Toscana restano 30 pazienti ricoverati nei posti letto Covid, sei in meno di ieri. È il dato minimo dal 5 marzo scorso. Di questi, 12 sono in terapia intensiva, uno in meno di ieri.

I guariti aumentano di 23 unità e raggiungono quota 8.687. Si tratta di 307 persone “clinicamente guarite” (-42 rispetto a ieri) e 8.380 (+65) guariti a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.

I due nuovi decessi sono quelli di due uomini dall’età media di 82 anni, entrambi in provincia di Firenze. Sono 1.095 i morti per le conseguenze del coronavirus, così ripartiti per provincia: 403 a Firenze, 51 a Prato, 80 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 140 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 31 a Siena, 24 a Grosseto. Altre 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano, ovvero il numero di deceduti sulla popolazione residente, è di 29,4 ogni 100.000 residenti. La media italiana è di 57,2. Il tasso di mortalità più alto in provincia di Massa Carrara (83,1), seguono Firenze (39,8) e Lucca (36,1). Il più basso a Grosseto (10,8).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 306.489, 2.703 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.699. Sono i dati aggiornati alle ore 12 ed elaborati dall’Agenzia regionale di sanità e dall’Unità di crisi Coronavirus per il bollettino regionale sul coronavirus in Toscana di oggi, venerdì 19 giugno.