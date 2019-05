Il Partito Democratico si conferma primo partito in Toscana con il 33,31% dei voti alle elezioni europee, ottimo risultato per la Lega che segue con il 31,48%, record storico in regione. Sono questi i verdetti del voto per le elezioni europee in Toscana.

Il Movimento 5 Stelle scende sensibilmente anche in Toscana, fermandosi al 12,68%. Molto male Forza Italia che raccoglie appena il 5,82%. Quasi “rimontata” da Fratelli d’Italia che insegue a meno di un punto di distanza, al 4,93%.

Restano al di sotto del 4% + Europa (3,05%), La Sinistra (2,60%) e Europa Verde (2,50%). Il Partito Comunista chiude all’1,68%, sotto l’un per cento le altre liste.

PARTITO DEMOCRATICO 622.934 33,31 LEGA SALVINI PREMIER 588.727 31,48 MOVIMENTO 5 STELLE 237.109 12,68 FORZA ITALIA 108.793 5,82 FRATELLI D'ITALIA 92.233 4,93 +EUROPA, ITA. IN COM., PDE 57.069 3,05 LA SINISTRA 48.715 2,60 EUROPA VERDE 46.835 2,50 PARTITO COMUNISTA 31.425 1,68 PARTITO ANIMALISTA 12.923 0,69 CASAPOUND - DESTRE UNITE 6.942 0,37 POP. DELLA FAM., ALT. POP. 5.816 0,31 PARTITO PIRATA 5.526 0,30 POPOLARI PER L'ITALIA 3.162 0,17 FORZA NUOVA 2.182 0,12