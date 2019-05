Lo spoglio in diretta. Segui i risultati delle elezioni comunali 2019 per eleggere il nuovo sindaco di Firenze: 9 i candidati per guidare Palazzo Vecchio e oltre 600 per il Consiglio. Tutto quello che c’è da sapere sulle amministrative, i dati e i commenti.

In attesa dello spoglio, il favorito sembra essere il sindaco uscente Dario Nardella, visti anche i risultati delle europee che vedono il Pd in testa a Firenze: la questione è adesso se Nardella riuscirà a passare il primo turno superando il 50% più uno dei voti o se si andrà al ballottaggio.

Aggiornato alle 15,35

Sezioni sindaco 10 Sezioni consiglio 6 (su 360)

Valleri 0,72% 18 voti

LIBERA FIRENZE 3 1,79%

Bocci 23,00% 577 voti

FORZA ITALIA 8 4,76%

POPOLARI & LIBERALI 2 1,19%

FRATELLI D'ITALIA 6 3,57%

LEGA 26 15,48%

LISTA CIVICA FIRENZE 5 2,98%

Giacomelli 0,96% 24 voti

PARTITO COMUNISTA 2 1,19%

De Blasi 6,62% 166 voti

MOVIMENTO 5 STELLE 10 5,95%

Watte 0,2% 5 voti

PUNTO E A CAPO FIRENZE 0 00,00%

Nardella 60,58% 1520 voti

FIRENZE + VERDE 3 1,79%

SINISTRA CIVICA 2 1,19%

PARTITO DEMOCRATICO 72 42,86%

AVANTI FIRENZE 4 2,38%

+ EUROPA 2 1,19%

LISTA NARDELLA SINDACO 14 8,33%

Bundu 5,46% 137 voti

SINISTRA ITALIANA 1 0,6%

POTERE AL POPOLO! 3 1,79%

FIRENZE CITTA' APERTA 2 1,19%

Di Giulio 0,56% 14 voti

CASAPOUND ITALIA 1 0,6%

Lasso 1,92% 48 voti

VERDI 2 1,19%