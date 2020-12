Firenze, arriva il bike sharing con lo sconto

Abbonamento scontato per il bike sharing a Firenze, questa l’iniziativa promossa dal Comune e dal gestore del servizio Movi by Mobike, per promuovere la mobilità alternativa soprattutto tra i più giovani.

Quanto costa l’abbonamento a Mobike (scontato)

9 euro (anziché 24,99 euro) per l’abbonamento trimestrale. Questa la promozione che mira ad incentivare l’uso delle due ruote in tutta la città. Ma chi potrà usufruire di questo sconto speciale? A poterne godere saranno gli studenti tra 16 e 20 anni ossia gli studenti delle superiori e del primo anno di università. “Con questa iniziativa vogliamo incentivare la mobilità dolce nella fascia d’età degli studenti – spiega l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti – anche perché, in questa fase di emergenza sanitaria, la bicicletta può rappresentare una valida alternativa al trasporto pubblico”.

Bike sharing con lo sconto per gli studenti, come usufruirne a Firenze

Ma come si fa ad acquistare un abbonamento a Mobike al prezzo promozionale di 9 euro? Dal 20 dicembre sarà attivo un servizio on line per la richiesta di un bonus comunale da utilizzare per l’acquisto dell’abbonamento trimestrale al bike sharing.

Lo stanziamento previsto è 49.200 euro che consente l’acquisto di quasi 3.800 abbonamenti. Sarà possibile richiedere lo sconto fino ad esaurimento dei fondi, quindi sarà bene avere il dito molto veloce.