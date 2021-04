Metrocittà: Firenze, aggiornato Piano anticorruzione

Il Consiglio metropolitano di Firenze ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del Piano anticorruzione triennale (2021-2023) di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Come dichiarato dal sindaco Dario Nardella l’obiettivo è quello di combattere “la cattiva amministrazione”, in favore dell’imparzialità, della trasparenza e della verifica della legittimità degli atti.

Lo scopo, si legge in una nota, è dunque di “evitare il più possibile aggravi per la cittadinanza dovuti a costi occulti”.

“Il Piano – ha chiarito il sindaco Nardella – non è una fotografia statica ma uno strumento in evoluzione. E non è un adempimento formale da mettere in un cassetto ma un riferimento da usare nella pratica quotidiana per migliorare la qualità della pubblica amministrazione”.