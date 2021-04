Giani: “Auspico portare coprifuoco un’ora dopo”

I cittadini toscani possono sperare di poter portare il coprifuoco dalle ore 22 alle 23. A dirlo il governatore della Toscana Eugenio Giani, intervenuto a ‘Un giorno da pecora‘ su Rai Radio 1.

Giani: “Risultati dei contagi in diminuizione. Il coprifuoco sarà messo in discussione”

“Nell’arco – ha spiegato Eugenio Giani – di un paio di settimane si ridiscute sulla base di come va l’andamento pandemico, e i risultati dei contagi almeno qua in Toscana sono in riduzione netta, quindi sono convinto che anche questo aspetto del coprifuoco alle 22 sarà rimesso in discussione. Il mio auspicio è che possa essere portato magari a un’ora dopo, quantomeno da metà maggio, e poi nel periodo estivo possa essere superato”.

Giani ha ricordato che “in Toscana siamo già a 1,1 milioni di dosi di vaccino che sono state somministrate” e per questo si spera in un calo dei contagi.