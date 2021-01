Il rientro nella propria abitazione è sempre consentito dal Dpcm o cambia qualcosa in zona gialla, arancione o rossa? E posso tornare a casa dopo le ore 22, durante il coprifuoco, dopo aver fatto visita a parenti e amici? L’aggiornamento delle FAQ sul Dpcm del 16 gennaio, pubblicate sito del governo, dà risposta anche a questi dubbi sugli spostamenti.

Posso tornare a casa dopo le 22: il rientro nell’abitazione è consentito durante il coprifuoco?

In zona gialla, arancione e rossa le regole in vigore durante coprifuoco sono le stesse: l’ultimo Dpcm stabilisce che non è possibile fare spostamenti tra le 22 e le 5 se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Dunque, se si lavora fino a tardi, è possibile rientrare alla propria abitazione o al proprio domicilio dopo le 22 e prima delle 5 del mattino, compilando l’autocertificazione nel caso di controlli delle forze dell’ordine.

Gli spostamenti per motivi diversi, durante il coprifuoco, non sono consentiti. Dunque non si può rientrare a casa durante il coprifuoco, dopo le 22 e fino alle 5, a seguito di una visita a parenti, congiunti non conviventi e conoscenti, ad esempio dopo una cena nell’abitazione di amici o del fidanzato. Questo tipo di viaggi non è infatti considerato tra gli spostamenti per ragioni di necessità. Lo chiariscono le FAQ del governo sul nuovo Dpcm.

La multa per chi non rispetta le regole sugli spostamenti notturni

Quindi se si viene sorpresi dalle forze dell’ordine mentre si fa rientro alla propria abitazione dopo le 22 senza un motivo valido (ad esempio a seguito di una visita da amici), si rischia una multa da 400 a 1.000 euro. Restano le regole su quante persone non conviventi possono stare a bordo dell’auto. E per chi dichiara il falso può scattare la denuncia con conseguenze penali e la reclusione da un anno a 6 anni.

Passando alle regole generali, le FAQ del governo specificano che è consentito il rientro alla propria abitazione per chi si trova fuori regione per motivi di salute, necessità o lavoro (allo stesso modo di chi è fuori dal comune di domicilio in zona arancione e rossa per gli stessi motivi). In questi casi si può tornare a casa, anche se l’abitazione si trova in un territorio dove gli spostamenti sono limitati dal Dpcm.