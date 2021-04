La copia del David di Michelangelo sarà svelata il 27 aprile a Dubai, al Padiglione Italia predisposto per Expo 2020, alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella e l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.

Il precedente: quando il David inaugurò Expo 2015

L’evento: a Dubai il più grande tricolore mai realizzato, poi lo svelamento del David

L’evento, a partire dalle 10.15 ora locale, prevede che vengano mostrati per la prima volta i tre scafi rovesciati verde, bianco e rosso che formano la copertura del Padiglione, dando vita al più grande tricolore realizzato nella storia del nostro Paese. Sarà poi la volta dello svelamento del gemello del David, collocato nei giorni scorsi nel Padiglione a coronamento di un progetto guidato dal Commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, dal Museo della Galleria dell’Accademia di Firenze e dal Ministero della cultura in collaborazione con il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi di Firenze.

Expo 2020 a Dubai: gli ospiti del Padiglione Italia

All’evento prenderanno parte il ministro per gli affari esteri Luigi Di Maio, il commissario per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai Paolo Glisenti, i progettisti del padiglione Carlo Ratti e Italo Rota e il suo direttore artistico Davide Rampello. Interverranno anche Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze dove si trova l’originale del David, e la professoressa Grazia Tucci dell’Università di Firenze che ha guidato il progetto di riproduzione del capolavoro michelangiolesco nonché i rappresentanti delle aziende Hexagon e Otim che si sono occupate rispettivamente della digitalizzazione dell’opera e del suo trasporto da Firenze a Dubai.