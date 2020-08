Un incendio sta bruciando una fabbrica a San Bartolo a Cintoia, in zona Isolotto, non lontano da Mantignano, a Firenze, dalle prime luci di stamani. Intorno alle 5 alcuni residenti riferiscono di aver sentito un boato come di un’esplosione. Il Ponte all’Indiano è stato riaperto al traffico dopo una chiusura di qualche ora per motivi di sicurezza.

Firenze: l’esplosione, poi l’incendio

Dagli istanti successivi all’esplosione, sulla fabbrica si è levata una densa colonna di fumo, visibile in tutta la zona.

Le fiamme hanno inizialmente raggiunto la scarpata sull’argine della Greve. Un magazzino della fabbrica è crollato. Non lontano dal magazzino ci sono silos e impianti di stoccaggio di materiale infiammabile.

Secondo le prime informazioni raccolte non ci sarebbero persone coinvolte, né feriti. La fabbrica era infatti chiusa per ferie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Empoli, Calenzano, Firenze Ovest e del comando di Prato, oltre a un mezzo aeroportuale.

Ponte all’Indiano chiuso, poi riaperto

La chiusura del Ponte all’Indiano ha avuto ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti nell’area circostante. Il viadotto è stato poi riaperto prima delle 8. Resta chiusa invece via San Bartolo a Cintoia.

