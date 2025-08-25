Incendio Viper Theater Firenze: cos’è successo

- Pubblicità -

La nuova stagione dei concerti è a rischio, anche se la sindaca Sara Funaro ha detto che l’amministrazione farà di tutto perché possa riaprire al più presto. L’incendio al Viper Theater di Firenze, nota sala concerti e discoteca nella zona delle Piagge, ha causato il crollo di parte del tetto della struttura.

La situazione non è stata facile per la complessità delle operazioni di spegnimento portate avanti dai vigili del Fuoco, che si sono concluse nella mattinata di lunedì 25 agosto. I tecnici dell’Asl Toscana centro hanno quindi stabilito che non è più necessario tenere le finestre chiuse né evitare le attività all’aperto, come era stato invece raccomandato nei giorni scorsi nelle zone limitrofe allo stabile, alle Piagge, a Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano.

Le prime ricostruzioni sull’incendio al Viper Theater di Firenze

Un primo rogo, più piccolo, si è sviluppato nel pomeriggio di sabato 23 agosto all’esterno del locale, vicino a uno degli ingressi, ed è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti dopo poco. Il personale del Viper è entrato nella struttura intorno alle 18 per verificare che fosse tutto in ordine. Secondo quanto riferito dai gestori, in questa occasione si è verificato un alterco con un gruppo di senza fissa dimora che durante la pausa estiva del locale si sono accampati vicino all’edificio.

Alle ore 20 però sono rispuntate le fiamme. Secondo il direttore artistico del Viper Theater Marco Caciagli l’incendio si è sviluppato all’esterno dello stabile (che è di proprietà del Comune di Firenze), poi ha interessato le porte di un’uscita di emergenza e infine ha attaccato il tetto.

Un rogo difficile da domare

Proprio le caratteristiche del tetto, di ultima generazione, hanno complicato le operazioni di spegnimento, che si sono protratte anche durante tutta la giornata di domenica e fino alla mattinata di lunedì 25 agosto. Si tratta di una struttura coibentata che in caso di un rogo sviluppa molto fumo con piccole fiamme che possono restare “nascoste” per molto tempo tra le intercapedini della copertura, per questo i vigili del fuoco hanno praticato delle aperture per arrivare agli strati coibentati.

Un fatto che ricorda il grande incendio che nel 2021 distrusse parte del centro commerciale Coop di Ponte a Greve, partito proprio dal tetto e difficilmente domabile per le caratteristiche della copertura. In quel caso però la causa fu legata a lavori di coibentazione che erano in corso.

Indagini sulle cause dell’incendio al Viper

Saranno le indagini delle forze dell’ordine a fare chiarezza sulle cause dell’incendio al Viper Theater di Firenze, una volta che l’area sarà messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Le prime ipotesi convergono verso il gruppo di senza casa che si erano stabiliti vicino al locale, ma non si esclude la pista dolosa.

“In passato siamo sempre riusciti, seppur con grandi sacrifici, a superare calamità e imprevisti contando solo sulle nostre forze – hanno scritto su Facebook i gestori del Viper –

Questa volta, però, con una nuova stagione alle porte e danni così ingenti ancora da quantificare, non sappiamo se questo sarà possibile. Nelle prossime ore, con la supervisione dell’amministrazione comunale e il supporto dei nostri professionisti, valuteremo se ci saranno le condizioni per riaprire nei tempi previsti e non compromettere l’avvio della stagione”. Il Viper avrebbe dovuto spalancare i battenti il prossimo 2 ottobre.

Dopo lo spegnimento delle fiamme il Comune di Firenze ha disposto la messa in sicurezza dell’area, che nel frattempo sarà sorvegliata da personale di vigilanza, per evitare accessi non autorizzati.

