L’affluenza per le regionali 2025 in Toscana e a Firenze

Il dato definitivo dell’affluenza per le elezioni regionali 2025 in Toscana fa segnare un record in negativo (47,73%), mentre a Firenze viene superato di poco il 50%. Si tratta del minimo storico: mai, fino ad oggi, la percentuale di chi è andato a votare per scegliere il presidente della Regione e i Consiglieri regionali si è attestata così in basso. Nella precedente tornata elettorale del 2020, quando gli elettori erano chiamati alle urne anche per il referendum costituzionale, l’affluenza si era attestata al 62,20%.

Nella lista delle 12 volte in cui gli elettori della Toscana hanno votato per le regionali, solo in un’altra occasione l’affluenza è stata più bassa del 50%: è successo nel 2015, quando Enrico Rossi venne eletto presidente della Regione per il secondo mandato. Allora andò ai seggi il 48,28% degli aventi diritto.

Il dettaglio dell’affluenza in Toscana per le regionali 2025

Tornando alle elezioni regionali 2025, la provincia che ha fatto registrare la maggiore affluenza è stata Firenze (52,63%) con picchi del 58,25% a Sesto Fiorentino, del 57,40% a Pontassieve e del 56,93% a Bagno a Ripoli. In seconda posizione Prato (50,82%), seguito da Siena (49,07%). La provincia dove si è votato di meno è Massa Carrara (40,80%). Ovunque l’affluenza è in calo rispetto al 2020.

Ecco il dato diviso per provincia:

AREZZO 47,77% (nel 2020 64,60%)

FIRENZE 52,63% (nel 2020 66,47%)

GROSSETO 44,93% (nel 2020 60,87%)

LIVORNO 42,29% (nel 2020 57,34%)

LUCCA 40,42% (nel 2020 56,65%)

MASSA-CARRARA 40,80% (nel 2020 54,70%)

PISA 50,18% (nel 2020 65,57%)

PISTOIA 49,07% (nel 2020 61,66%)

PRATO 50,82% (nel 2020 64,80%)

SIENA 49,07% (nel 2020 64,85%)

Il primato per la percentuale più alta va a Radicondoli, paese della provincia di Siena con meno di mille abitanti, dove il 64,99% degli aventi diritto è andato alle urne. Si tratta della stessa cittadina dove per i referendum dello scorso giugno venne raggiunto il quorum in tutti e 5 i quesiti. Il paese dove si è votato di meno è Marciana Marina, all’Isola d’Elba: 19,12%.

L’affluenza per le regionali 2025 a Firenze

In calo l’affluenza anche a Firenze, nonostante sia la provincia in cui si è votato di più in Toscana: rispetto a 5 anni fa la percentuale di chi è andato a votare è diminuita di oltre 13 punti: 52,63% del 2025 contro il 66,47% del 2020.

BAGNO A RIPOLI 56,93%

BARBERINO DI MUGELLO 48,18%

BARBERINO TAVARNELLE 52,88%

BORGO SAN LORENZO 49,63%

CALENZANO 54,78%

CAMPI BISENZIO 47,78%

CAPRAIA E LIMITE 54,11%

CASTELFIORENTINO 46,95%

CERRETO GUIDI 49,39%

CERTALDO 48,93%

DICOMANO 48,30%

EMPOLI 51,22%

FIESOLE 56,07%

FIGLINE E INCISA VALDARNO 49,22%

FIRENZE 53,69%

FIRENZUOLA 47,74%

FUCECCHIO 46,56%

GAMBASSI TERME 49,93%

GREVE IN CHIANTI 49,40%

IMPRUNETA 55,70%

LASTRA A SIGNA 49,58

LONDA 49,97%

MARRADI 46,62%

MONTAIONE 48,74%

MONTELUPO FIORENTINO 54,97%

MONTESPERTOLI 52,80%

PALAZZUOLO SUL SENIO 40,20%

PELAGO 55,97%

PONTASSIEVE 57,40%

REGGELLO 54,80%

RIGNANO SULL’ARNO 53,17%

RUFINA 52,96%

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 55,17%

SAN GODENZO 55,23%

SCANDICCI 52,25%

SCARPERIA E SAN PIERO 51,49%

SESTO FIORENTINO 58,25%

SIGNA 46,66%

VAGLIA 55,94%

VICCHIO 47,19%

VINCI 51,68%

I dati sono disponibili sul sito Eligendo del Ministero dell’Interno.