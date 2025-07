Lavori sulla Firenze-Roma: “ritardo” per i treni fino a 40 minuti

- Pubblicità -

Un agosto tra ritardi e allungamento dei tempi di percorrenza dei treni sulla linea direttissima Firenze-Roma, interessata da lavori che avranno conseguenze anche sugli orari dell’alta velocità (Frecce e Italo), Intercity e regionali. Dall’11 al 21 agosto 2025 la tratta tra Chiusi e Orvieto sarà interessata da interventi di manutenzione e potenziamento, con i disagi che per i passeggeri proseguiranno fino al termine del mese. A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana, la società del Gruppo FS che si occupa della gestione dell’infrastruttura.

I lavori sulla direttissima Firenze-Roma e la rimodulazione degli orari dei treni

Nel cuore del mese di agosto i turisti e chi si sposta per lavoro in treno da e verso la capitale dovrà fare i conti con il cantiere. Questo comporta, dall’11 al 21 agosto, la riprogrammazione degli orari per i treni alta velocità, Intercity e regionali in circolazione sulla linea direttissima: i tempi di percorrenza si allungheranno in media di 35-40 minuti per andare da Firenze a Roma e viceversa.

- Pubblicità -

Le opere riguardano in particolare la galleria Fabro e il viadotto Paglia, vicino a Orvieto, con lo stop alla circolazione dei convogli. Sul campo saranno impegnati ogni giorno oltre 40 tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, con l’impiego di treni cantiere e numerosi mezzi operativi. Va fatto presente che i biglietti in vendita, sia di Trenitalia che di Italo, comprendono già i maggiori tempi di percorrenza e questo non ha inciso sul prezzo di vendita.

Il (lento) ritorno alla normalità

I disagi continueranno anche nella settimana che va dal 22 al 29 agosto 2025. Come prevedono le norme, dopo che sono stati effettuati lavori per il potenziamento della linea, i treni dovranno percorrere a velocità ridotta il tratto in questione della direttissima Firenze-Roma. Il limite di velocità per i convogli sarà progressivamente aumentato fino a raggiungere il normale tempo di viaggio a partire dal 30 agosto. L’intervento rientra tra quelli annunciati dal Gruppo FS a inizio 2025. Già nell’agosto dell’anno scorso, la linea direttissima Firenze-Roma è stata interessata da lavori.