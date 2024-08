Lavori alta velocità Firenze-Roma: quali treni sono a rischio ad agosto?

- Pubblicità -

Cambiamenti negli orari, cancellazioni e ritardi anche di 2 ore: scattano i lavori all’alta velocità sulla linea Firenze-Roma, che ad agosto 2024 – nei periodi clou dell’esodo estivo – causeranno modifiche a tutti i tipi di collegamento: Frecce di Trenitalia, Italo, Intercity e treni regionali. Ma le tratte interessate saranno anche la Milano-Bologna e la Torino-Milano-Venezia. Le compagnie di trasporto ferroviario, da alcuni mesi, hanno riprogrammato alcuni dei loro collegamenti con tempi di percorrenza più lunghi, previsti anche bus sostitutivi, l’incremento del personale per l’assistenza e l’aumento delle scorte di acqua da fornire ai passeggeri in attesa.

Quando ci saranno i lavori sulla Firenze-Roma: quali treni ad alta velocità saranno coinvolti

Sarà un’estate di fuoco per chi si sposta in treno, dopo i problemi registrati nelle scorse settimane. In questo caso i lavori per migliorare la rete ferroviaria erano programmati da mesi, ma solo ora Trenitalia ha rilanciato la comunicazione dei cambiamenti. Sono due i cantieri che interesseranno la linea Firenze-Roma (alta velocità e convenzionale) in altrettanti punti, dal 5 al 23 agosto 2024. Il primo intervento è in programma dal 5 al 19 agosto sulla linea convenzionale per sostituire il viadotto Rignano, il ponte metallico tra Pontassieve e Figline Valdarno, con lo stop alla circolazione.

Il secondo è in calendario dal 12 al 23 agosto, quando i treni ad alta velocità non potranno utilizzare la linea direttissima Chiusi-Orvieto per consentire l’impermeabilizzazione di un viadotto, mentre il 24 e il 25 agosto i convogli circoleranno a velocità ridotta. Sono quindi previste modifiche di orario, cancellazioni o deviazioni con l’allungamento dei tempi di viaggio: per i treni AV si prevede ritardi fino a 80 minuti rispetto ai normali tempi di percorrenza etra il 24 e il 25 agosto dai 5 minuti a un’ora.

Sempre per i collegamenti tra Toscana ed Emilia Romagna, per lavori di adeguamento fino all’8 settembre 2024 è in vigore uno stop anche sulla linea Bologna-Prato, nella tratta Pianoro-San Benedetto con treni regionali cancellati, deviazioni degli Intercity e bus sostituivi.

Treni in ritardo e cancellazioni Milano-Bologna-Firenze-Roma: gli altri lavori sulla linea alta velocità

Quelli sulla Firenze-Roma non saranno gli unici lavori a complicare il viaggio dei passeggeri dei treni ad alta velocità, perché dal 12 al 18 agosto la linea Milano-Bologna sarà parzialmente interrotta con ritardi che potranno arrivare alle 2 ore, rispetto ai normali tempi di percorrenza, mentre dal 19 al 25 agosto ci saranno riduzioni di velocità che comunque allungheranno le tempistiche di viaggio.

Le modifiche per i lavori riguarderanno soprattutto i treni ad alta velocità Frecciarossa di Trenitalia e Italo in circolazione sull’itinerario Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno. Tre Intercity e Intercity Notte tra Milano/Firenze-Roma/Siracusa saranno deviati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi. Un’altra tratta dell’alta velocità interessata dai lavori è la Milano-Venezia, con la chiusura del percorso ferroviario Verona-Vicenza fino al 20 agosto e poi successivi rallentamenti del servizio fino al 26 agosto.

Quali sono le tratte coinvolte e le date

Ecco quindi in sintesi tutti i lavori in programma per l’alta velocità e sulle tratte percorse dai regionali:

Dal 5 al 19 agosto 2024 ritardi, cancellazioni e deviazioni per i treni regionali sulla linea convenzionale Firenze-Roma a seguito di cantieri sul viadotto Rignano;

ritardi, cancellazioni e deviazioni per i sulla a seguito di cantieri sul viadotto Rignano; Dal 12 al 23 agosto 2024 riprogrammazioni fino a 80 minuti sulla linea Firenze-Roma dell’alta velocità, per la chiusura e lavori sulla tratta Chiusi-Orvieto. Dal 24 al 25 agosto allungamento dei tempi fino a 60 minuti in più per la circolazione a velocità ridotta;

riprogrammazioni fino a 80 minuti sulla linea dell’alta velocità, per la chiusura e lavori sulla tratta Chiusi-Orvieto. allungamento dei tempi fino a 60 minuti in più per la circolazione a velocità ridotta; Dal 12 al 18 agosto allungamento dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti in più per i treni da alta velocità sulla linea Milano Bologna . Dal 19 al 25 agosto ritardi per riduzioni di velocità;

allungamento dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti in più per i treni da alta velocità sulla . ritardi per riduzioni di velocità; Fino al 20 agosto allungamento dei tempi di percorrenza fino a 150 minuti in più per i treni ad alta velocità sulla tratta Milano-Venezia , per lavori tra Verona e Vicenza. Dal 20 al 26 agosto rallentamenti per circolazione a velocità ridotta;

allungamento dei tempi di percorrenza fino a 150 minuti in più per i treni ad alta velocità sulla tratta , per lavori tra Verona e Vicenza. rallentamenti per circolazione a velocità ridotta; Fino all’8 settembre sula linea dei treni regionali Bologna-Prato cancellazioni, deviazioni e bus sostitutivi per la chiusura tra Pianoro e San Benedetto.

Per Trenitalia tutte le informazioni sono sul sito ufficiale.

Cancellazioni e treni in ritardo: cosa fare e come chiedere il rimborso

Per questi lavori sulla linea Firenze-Roma, già da febbraio, Trenitalia ha rivisto la maggior parte degli orari e non ha messo in vendita biglietti per i treni che sarebbero stati cancellati. Ma cosa fare se si incappa comunque in cambiamenti dei tempi di percorrenza? In caso sia previsto l’arrivo nella località di destinazione con più di 60 minuti di riardo rispetto a quanto previsto dall’orario o per le cancellazioni si può richiedere di riprogrammare il viaggio o il rimborso totale del biglietto. Qui spieghiamo le politiche di rimborso.