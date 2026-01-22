Lavori Ponte al Pino, modifiche alla circolazione di treni e bus

- Pubblicità -

Da venerdì 23 gennaio a domenica 25 gennaio sono previste una serie di modifiche alla circolazione di bus e treni collegate ai lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia al Ponte al Pino.

I lavori del 24 e 25 gennaio

In particolare, i lavori al Ponte al Pino del 24 e 25 gennaio consistono nel posizionamento della passerella pedonale provvisoria lunga 44 metri e larga circa 3 metri, che verrà utilizzata dai cittadini durante le attività di cantiere, per consentire di ridurre l’impatto del cantiere sulla città.

Le modifiche alla circolazione dei treni

Per i lavori legati a “Ponte al Pino” la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo Marte sarà sospesa dalle ore 15 di sabato 24 gennaio alle ore 15 di domenica 25 gennaio. Questo comporterà una riprogrammazione dei collegamenti Alta Velocità, a lunga percorrenza e dei treni del Regionale in servizio sulle linee Firenze-Arezzo-Roma, Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve.

Inoltre, per le attività legate al rinnovo degli scambi a Firenze Santa Maria Novella è prevista una riprogrammazione dei collegamenti a lunga percorrenza e del Regionale anche nella mattina del sabato e nel pomeriggio della domenica. Maggiori ijnformazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

Le modifiche alla circolazione dei bus

In vista dei lavori programmati da RFI per il varo della passerella pedonale provvisoria sul Ponte al Pino e della conseguente interruzione della viabilità nell’area, Autolinee Toscane attiverà una serie di modifiche temporanee al servizio dalle 20.00 di venerdì 23 gennaio fino a domenica 25 gennaio 2026.

Le modifiche riguardano le linee 5, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 29, 33, 40 e 43, con percorsi variati e adattati alle chiusure viarie, con nuove fermate provvisorie dove necessario e con lo spostamento temporaneo di alcuni capolinea.

Oltre alle modifiche, verrà istituita una navetta gratuita, tra la Stazione di Campo Marte (Fermata “Masaccio”) e Piazza della Libertà, per consentire l’interscambio con la tramvia e raggiungere la Stazione SMN. La navetta sarà attiva sabato 24 gennaio dalle 15.00 alle 24.00 e domenica dalle 6.00 alle 15.00.

Inoltre, in occasione della partita Fiorentina – Cagliari (che si terrà sabato 24 alle 18.00) sarà potenziata la linea 52 del Servizio Stadio con ulteriori 2 bus in servizio.

I provvedimenti, definiti e concordati con gli enti locali, sono stati pensati per ridurre al minimo i disagi, redistribuendo il servizio sulle direttrici alternative disponibili (Cure, Don Minzoni, Viale dei Mille, Pacinotti, Masaccio, Firenze Nova). L’obiettivo è garantire comunque gli spostamenti nei quartieri di Campo di Marte, Cure, Libertà, Masaccio, Pacinotti, Viale dei Mille e Firenze Nova, che saranno interessati da chiusure stradali e dalla sospensione del traffico ferroviario tra Campo di Marte e Firenze Rifredi.

Sul sito at-bus.it sarà possibile consultare nel dettaglio la deviazione e modifiche previste per ogni linea.