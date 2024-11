Legacoop Toscana premia 8 tesi sulla cooperazione

- Pubblicità -

Legacoop Toscana, insieme alla Fondazione Noi Legacoop Toscana, ha premiato 8 studenti dell’Università di Firenze nell’ambito del progetto “Ateneo Cooperativo”. Durante il Salone dello Studente, ospitato alla Stazione Leopolda il 7 novembre, sono stati assegnati i riconoscimenti alle migliori tesi di laurea dedicate alla cooperazione, un tema centrale per l’organizzazione. L’iniziativa ha registrato una partecipazione crescente, con oltre venti elaborati candidati da vari corsi e scuole dell’ateneo fiorentino. Vista l’elevata qualità delle tesi presentate, Legacoop Toscana ha deciso di aumentare il numero dei premi rispetto agli anni precedenti, riconoscendone cinque da 1.000 euro ciascuno per tesi magistrali e tre riconoscimenti da 500 euro per tesi triennali.

La cooperazione al centro dell’impegno formativo

“Vogliamo promuovere la cultura cooperativa tra i giovani e valorizzarne lo studio negli atenei toscani – ha spiegato Marco Paolicchi, responsabile del progetto per Legacoop Toscana –. La forma cooperativa rappresenta un modello imprenditoriale che merita attenzione, approfondimento e diffusione”. Un’attenzione condivisa anche dall’Università di Firenze, come evidenziato dalla prorettrice Ersilia Menesini: “Le tesi premiate hanno affrontato temi di grande rilevanza etica, dall’inclusione sociale alla sostenibilità ambientale, mostrando un’imprenditorialità che mette al centro le persone e i loro bisogni, valori che rispecchiano pienamente le politiche del nostro Ateneo”.

I vincitori e i temi delle tesi

Gli otto studenti premiati hanno esplorato argomenti che spaziano dal lavoro inclusivo alla sostenibilità energetica, fino all’innovazione tecnologica e sociale. Ecco chi sono i protagonisti:

Flavia Brunetti – Tesi magistrale: “Ex-GKN For Future: an atypical example of a worker buy out”

– Tesi magistrale: “Ex-GKN For Future: an atypical example of a worker buy out” Edoardo Martini – Tesi magistrale: “Un nuovo approccio: amministrazione condivisa e democrazia partecipata per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità”

– Tesi magistrale: “Un nuovo approccio: amministrazione condivisa e democrazia partecipata per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità” Irene Nicolucci – Tesi triennale: “La sostenibilità finanziaria delle fonti energetiche rinnovabili per l’agricoltura in Africa: il caso dell’isola di Pemba”

– Tesi triennale: “La sostenibilità finanziaria delle fonti energetiche rinnovabili per l’agricoltura in Africa: il caso dell’isola di Pemba” Elisa Grasso – Tesi triennale: “Disabilità e lavoro: tre esperienze di inserimento nel territorio fiorentino”

– Tesi triennale: “Disabilità e lavoro: tre esperienze di inserimento nel territorio fiorentino” Cathia Patronella – Tesi magistrale: “Academy Aziendale come dispositivo formativo per lo sviluppo delle imprese cooperative: uno studio di caso multiplo”

– Tesi magistrale: “Academy Aziendale come dispositivo formativo per lo sviluppo delle imprese cooperative: uno studio di caso multiplo” Antonio Montesano – Tesi triennale: “La finanza sociale: il nuovo motore economico degli enti del terzo settore”

– Tesi triennale: “La finanza sociale: il nuovo motore economico degli enti del terzo settore” Alessia Bylykbaschi – Tesi magistrale: “Metodi e modelli per la riprogettazione dei servizi di assistenza domiciliare abilitati dall’introduzione di tecnologie assistive”

– Tesi magistrale: “Metodi e modelli per la riprogettazione dei servizi di assistenza domiciliare abilitati dall’introduzione di tecnologie assistive” Silvia Pilati – Tesi magistrale: “La valenza educativa dei servizi di accompagnamento al lavoro per adulti con disabilità: il caso del servizio Aliseo”

Con questa iniziativa, Legacoop Toscana conferma il proprio impegno a sostenere la ricerca accademica e a diffondere i valori della cooperazione tra le nuove generazioni, incoraggiando un modello imprenditoriale etico, inclusivo e sostenibile.