Manifestazione a Firenze per lo sciopero generale pro Palestina

Venerdì 3 ottobre 2025 Cgil e Usb hanno proclamato lo sciopero generale dopo che la Global Sumud Flotilla è stata bloccata dalla marina israeliana: a Firenze la manifestazione per la Palestina partirà dalla Fortezza da Basso. Previsti cortei anche nelle altre province della Toscana. Una protesta organizzata “in difesa dei valori costituzionali e a sostegno della popolazione di Gaza”, dice la Cgil. Secondo il sindacato di base Usb è necessario “difendere la libertà, la pace, la dignità del lavoro e dei popoli”.

Dalla mobilitazione sono interessati tutti i settori pubblici e privati, compresi i trasporti (treni, autobus, tramvia), ma la Commissione di garanzia sugli scioperi ha valutato illegittimo lo sciopero generale del 3 ottobre. Si attende la decisione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini su un’eventuale precettazione.

L’orario della manifestazione a Firenze il 3 ottobre

A Firenze il corteo unitario partirà dalla Fortezza da Basso: il concentramento per la Cgil è fissato alle ore 9.15 su viale Strozzi lato piazzale Montelungo, mentre per Usb il raduno è previsto alle 9.30 in piazza Bambini di Beslan insieme ad associazioni e movimenti. Saranno presenti il segretario generale della Cgil Toscana Rossano Rossi e quello cittadino Bernardo Marasco.

“Sono contento che in tutta la Toscana si reagisca riempiendo le piazze al sequestro degli attivisti della Flotilla, perché è una cosa gravissima quello che è successo – ha commentato Rossi -. Si vuole far passare dei pacifisti che vogliono portare dei viveri alla gente che muore di fame come terroristi, e questo è assolutamente inaccettabile. Tutto questo avviene con un Governo italiano che sta dimostrandosi giorno dopo giorno sempre peggiore, cercando di attribuire responsabilità a chi invece fa un’azione pacifica e anche coraggiosa”. Lo sciopero generale segue quelli proclamati dalla Cgil lo scorso 19 settembre e da Usb pochi giorni dopo.

Le manifestazioni in Toscana per lo sciopero generale indetto per la Flotilla e la Palestina

Come a Firenze, anche nelle altre province della Toscana, le manifestazioni per lo sciopero generale si svolgeranno al mattino. Ad Arezzo concentramento alle 10.30 in piazza della Libertà, a Grosseto appuntamento alle 9 in piazza Alighieri, stesso orario a Livorno con ritrovo alla stazione centrale e a Lucca alle 9 in piazza San Michele.

E ancora i manifestanti si ritroveranno a Massa alle 9 in piazza Aranci (e poi alle 15 in via Dorsale 7, davanit allo stabilimento Sanac), a Pisa alle ore 8.30 in piazza XX Settembre lato palazzo Pretorio, a Pistoia alle 9 in piazza Gavinana, a Prato alle 9.30 con ritrovo in piazza Mercatale e a Siena corteo per le vie del centro con concentramento presso strada di Pescaia “Bus parking passaggio pedonale” ore 9:30.

In provincia di Livorno sono previsti anche cortei a Piombino (ore 9, Cavalcavia acciaierie), all’Isola d’Elba (ore 10 a Portoferraio presso la panchina Alto Fondale) e a Cecina (ore 7.45 parcheggio via Ambrogi).