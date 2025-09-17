Sciopero il 22 settembre in Toscana: treni, autobus e tramvia

- Pubblicità -

Sciopero generale anche in Toscana, lunedì 22 settembre 2025, per chiedere la fine della guerra in Palestina: la protesta, indetta da alcune sigle dei sindacati di base, riguarderà anche i mezzi pubblici con possibili ritardi e cancellazioni di treni, corse della tramvia di Firenze e degli autobus (ma in questo caso non in tutte le province).

La mobilitazione, proclamata a livello nazionale da USB, CUB e SGB, riguarda tutte le categorie pubbliche e private, anche la scuola e la sanità. Segue quella organizzata venerdì 19 settembre dalla Cgil, sempre per fermare il conflitto a Gaza.

Sciopero del 22 settembre: i treni garantiti in Toscana

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario (collegamenti regionali e a lunga percorrenza di Trenitalia, alta Velocità di Italo) i lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 21 di domenica 21 settembre alla stessa ora lunedì. Possibili disservizi, ritardi e cancellazioni. In Toscana, il 22 settembre, saranno garantiti i treni regionali dalle ore 6 alle 8 e dalle 18 alle 21. Per i collegamenti nazionali la lista dei convogli assicurati durante la mobilitazione è pubblicata qui sul sito di Trenitalia e sul portale di Italo.

Le fasce di garanzia della tramvia di Firenze per lo sciopero del 22 settembre

Lo sciopero generale riguarderà anche i lavoratori della tramvia di Firenze, che garantirà il servizio dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Nelle altre fasce orarie la regolarità delle corse delle linee T1 e T2 dipenderà dall’adesione alla protesta. All’ultimo sciopero proclamato dal sindacato CUB ha aderito il 13% dei lavoratori, ha comunicato GEST.

Gli autobus

Per quanto riguarda i bus lo sciopero del 22 settembre non riguarderà tutta la Toscana, ma solo i mezzi pubblici su gomma ad Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara e Siena, con fasce di garanzia dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. Sono escluse Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa, dove il servizio lunedì sarà regolare, visto che sono già state interessate dagli scioperi del 13 e 15 settembre.