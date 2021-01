Previsioni meteo, c’è rischio neve a Firenze?

Le previsioni del meteo degli ultimi giorni hanno visto scendere copiosa la neve in alcune aree della Toscana, ma nemmeno un fiocco sulla città di Firenze. Vediamo quali sono le previsioni delle prossime ore e dei giorni a venire.

Da nuvoloso a molto nuvoloso, con temperature in sensibile calo, queste le previsioni per Firenze nei prossimi giorni. La neve continuerà a non fioccare sulla città del giglio, con buona pace dei bambini e di chi ama l’atmosfera ovattata da cartolina invernale.

Meteo a Firenze, arriva la neve in città?

Per domani, venerdì 8 gennaio 2021, le previsioni del consorzio Lamma vedono il cielo rimane coperto per gran parte della giornata, con possibilità di schiarite nelle prime ore del pomeriggio, per poi tornare a chiudersi fino a sera. Le temperature andranno da una minima di 1° alla massima di otto.

Previsioni: 8, 9 e 10 gennaio 2021, il meteo a Firenze per il weekend

Situazione pressoché identica nella giornata di sabato 9 gennaio, con nuvole grigie per l’intera giornata, con un rischio di pioggia leggera a partire dalle 20 di sera. Si alza la temperatura minima che va a 2°, ma scende la massima, che arriva a 6°. Anche nella giornata di sabato, nessun fiocco di neve previsto. La giornata di domenica 10 gennaio si preannuncia un po’ più umida, con pioggia al mattino e fino al primo pomeriggio e la colonnina di mercurio che va dai 3° di minima ad una massima di 5°. Cappotto, cappello e sciarpa sono dunque d’obbligo in questo secondo weekend del 2021 ma niente neve, lo skyline romantico con il cupolone imbiancato che ci regalò la nevicata del 17 dicembre 2010 (ma che portò anche una serie notevole di disagi in città) è solo un ricordo.