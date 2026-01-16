Misericordia di Firenze: il 20 gennaio le celebrazioni del Patrono San Sebastiano

- Pubblicità -

Circa 18.500 panellini benedetti (15 quintali) saranno distribuiti dalla Misericordia di Firenze ai fiorentini martedì 20 gennaio, in occasione delle celebrazioni del Patrono San Sebastiano. I panellini sono simbolo di fede, di amore verso il prossimo e di vicinanza alla città.

Dove saranno distribuiti i panellini

Nella storica sede di piazza Duomo della Misericordia di Firenze la distribuzione inizierà alle 7 del mattino e proseguirà per tutto il giorno, mentre nelle sezioni Campo di Marte (viale dei Mille 32), Nord (via Faentina 324), Ponte di Mezzo (via don Corso Guicciardini, 3/b) e Oltrarno (via del Sansovino 172) la distribuzione avverrà dalle ore 8 alle ore 16.

Come da tradizione, i panellini saranno consegnati anche a istituti religiosi, associazioni, residenze per anziani, ospedali, scuole e Misericordie Consorelle.

La tradizione – interrotta nella sua tradizionale forma solo nel 2021 e nel 2022 a causa della pandemia da Covid-19 – risale all’anno 1581, quando furono stanziati fondi “…per 150 picce di panellini…” ordinati “… a Simone fornaio del campanile…”, per distribuirli in segno di Carità ai bisognosi ed ai sofferenti.

Il programma delle celebrazioni del Patrono San Sebastiano

Alle 9:30 nell’Oratorio dell’Arciconfraternita in piazza Duomo sarà celebrata la Santa Messa prelatizia da officiata dal Provicario generale Mons. Alessandro Lombardi, alla presenza delle massime autorità cittadine. Al termine della Messa saranno conferite onorificenze speciali a tre Ascritti che si sono distinti nello svolgimento dei servizi di Carità.

Alle 11.30 si celebrerà la Santa Messa per tutti i fiorentini.

La giornata di festa proseguirà alle ore 17.00 con il canto dei secondi Vespri, a seguire panegirico del Santo e Benedizione Eucaristica, e infine la Santa Messa, al termine della quale saranno conferite agli Ascritti le premiazioni per i servizi di Carità svolti nel 2025.

Il Museo, che quest’anno celebra i suoi 10 anni nella nuova collocazione al quarto piano della sede, sarà aperto per visite guidate gratuite, a cura dei volontari, dalle 10.00 alle 16.00.