Qual è il numero dei vaccinati contro il Covid in Italia aggiornato a oggi, martedì 5 gennaio? La campagna di vaccinazione partita il 30 dicembre scorso procede, anche se a rilento. Siamo ancora nella prima fase della campagna vaccinale, quella in cui le dosi vengono riservate alle categorie più a rischio: personale sanitario e anziani ospiti delle residenze sanitarie in primis.

Numero dei vaccinati in Italia ad oggi: 178.939

Le prime 9.750 dosi sono state consegnate all’Italia lo scorso 27 dicembre per il Vaccine day europeo. Quelle dosi sono state tutte somministrate nel corso della giornata simbolica e nei giorni immediatamente successivi.

Tra il 30 dicembre e il 1° gennaio sono state consegnate all’Italia altre 469.950 dosi di vaccino. Al momento l’Italia ha somministrato, complessivamente, il 37,3% delle dosi di vaccino di cui già dispone. Con differenze profonde tra regione e regione: si va dal 67,7% della provincia autonoma di Trento e il 63,3% del Lazio all’1,7% del Molise o il 5,4% della Calabria.

Sono gli operatori sanitari i vaccinati in numero maggiore, ad oggi, in Italia. I vaccinati si dividono così per categoria:

Operatori sanitari e sociosanitari : 158.323

: 158.323 Personale non sanitario : 10.874

: 10.874 Ospiti delle strutture residenziali: 9.742

Covid, il numero dei vaccinati in Italia regione per regione

Di seguito il dettaglio regione per regione del numero di vaccinati anti Covid in Italia aggiornato a oggi, martedì 5 gennaio.

Regione Dosi somministrate Dosi a disposizione % somministrate Abruzzo 2.498 7.935 31,5% Basilicata 2.109 4.980 42,3% Calabria 701 12.955 5,4% Campania 16.337 33.870 48,2% Emilia-Romagna 15.088 43.875 34,4% Friuli-Venezia Giulia 4.963 11.965 41,5% Lazio 29.002 45.805 63,3% Liguria 4.875 15.920 30,6% Lombardia 9.167 80.595 11,4% Marche 2.385 8.975 26,6% Molise 50 2.975 1,7% P.A. Bolzano 1.490 5.995 24,9% P.A. Trento 3.367 4.975 67,7% Piemonte 17.473 40.885 42,7% Puglia 10.251 25.855 39,6% Sardegna 965 12.855 7,5% Sicilia 18.705 46.510 40,2% Toscana 15.644 27.920 56,0% Umbria 2.057 4.960 41,5% Valle d’Aosta 186 995 18,7% Veneto 21.626 38.900 55,6% Totale 178.939 479.700 37,3%

dati aggiornati al 5 gennaio 2021 alle ore 2.30

Vaccinati in Italia, il numero aggiornato in tempo reale

I dati sono riportati dalla dashboard del ministero della salute che riporta i dati aggiornati in tempo reale (o comunque più volte al giorno) sull’avanzamento della campagna di immunizzazione. Il report completo è disponibile qui di seguito e sulla pagina web dedicata.